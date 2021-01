Hasta nuevos hospitales tendría el país si EEH cumpliera contrato

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Si la Empresa Energía Honduras (EEH) cumpliera con el contrato y bajara la reducción de pérdidas en distribución, el país tuviera recursos hasta para construir nuevos hospitales.

Expertos consultados por EL HERALDO cuantificaron que de agosto 2016 a julio 2020, es decir, en apenas cuatro años, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha pagado 13,238.1 millones de lempiras a EEH por costo fijo.

Aparte de esto, la estatal pierde un millón de dólares al día, es decir, 25 millones de lempiras diarios, por concepto de pérdidas técnicas y no técnicas de distribución, que es la principal obligación de la empresa honducolombiana.

Con un mes que la EEH cumpliera con el contrato, Honduras tendría los recursos necesarios para comprar las vacunas y aplicarla a la población que está apta para recibirla, por ejemplo.

A criterio del director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, las pérdidas de la ENEE son altas, sobre todo, por el valor que se está pagando a EEH de 15 millones de dólares mensuales de costo fijo, diez en efectivo y cinco que se van acumulando en la deuda, cuando según estudios internacionales lo que se debería estar pagando son siete millones.

Entonces se está hablando que posiblemente se están pagando de siete a ocho millones de dólares cada mes a energía Honduras sin beneficio para el país.

“Con esto tendríamos recursos suficientes para comprar las vacunas e inmunizar a todo el pueblo hondureño, al cien por ciento de los hondureños”, recalcó Hernández.

El líder de la sociedad civil consideró que es urgente que el Estado recupere la gobernabilidad de la ENEE y todos sus agregados para reducir los costos y poder invertir ese dinero en el pueblo hondureño, no en empresas que no han dado los resultados esperados.

Hospitales

El costo fijo ha sido considerado leonino por varios sectores y ha generado una fuerte controversia porque EEH no ha cumplido con la reducción de pérdidas del sistema de distribución, las que sumaron 32.61% a noviembre de 2020.

Luis Guifarro, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), consideró que si se eliminaran las pérdidas técnicas como fue establecido en el contrato con la EEH, no solo se tendrían recursos para la vacuna contra el covid-19, sino que hasta para más hospitales.

En declaraciones a EL HERAlDO coincide en que aparte de que la empresa ha incumplido con el compromiso de reducir las pérdidas, el problema del pago del costo fijo es inapropiado.

En otros países tienen contratos de energía de acuerdo con la demanda que surja con base en el consumo y no se reconoce costo fijo, comparó.

Si se toma en cuenta lo que ha representado en términos de costo para el país el contrato con EEH, esto significaría tener vacunas y más hospitales para atender a la población.

“Lamentablemente son millones de recursos que el Estado ha dejado de obtener con el contrato de EEH, que servirían para asignar a sectores prioritarios de atención, como salud y educación”, lamentó.

Aparte de esto se pierde la eficiencia de la economía de Honduras, porque no se puede realizar negocios con una energía que no es eficiente, no es posible que un apagón dure hasta ocho horas, ¿cómo va a contribuir eso a la generación de negocios?, cuestionó. Otro tema es el alto costo de la energía, que no solo es un problema para las empresas, sino que para los hogares, porque esto representa una carga y evita el crecimiento económico.