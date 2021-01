"La ivermectina no tiene ningún efecto": Salvador Moncada, científico hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace algunos días la Mesa Multisectorial recomendó al Gobierno de Honduras aprobar el uso de la ivermectina de forma profiláctica para combatir el covid-19. El anuncio provocó la reacción de médicos y científicos hondureños, quienes afirman que es un riesgo automedicarse.



Uno de ellos fue el científico Sir Salvador Moncada, quien sostuvo que no hay estudios que sustenten que su uso contra el virus sea exitoso.

"La ivermectina no tiene ningún efecto en pacientes hospitalizados y no se ha demostrado tampoco que tenga un efecto preventivo, de tal manera que es una recomendación vacía que no tiene niguna solidez ni apoyo científico que nos permita estarle recomendando a la población su uso", dijo el médico galardonado a nivel internacional.

Moncada recordó que esta situación "se parece mucho al principio de la pandemia, cuando se recomendó el uso de la hidroxicloroquina de una manera irresponsable, sin ninguna evidencia y que después, muchos estudios demostraron que no tenían nigún efecto".

La ivermectina ya se venía usando en Honduras desde hace varios meses, pues forma parte del tratamiento MAIZ, -desarrollado por otros médicos hondureños y que según afirman ha demostrado reducir el número de pacientes que llegan a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)-, sin embargo, la postura de Moncada pone en controversia su eficacia.



"Yo creo que es una barbaridad que se le esté diciendo a la gente que compren tal o cual medicamento para el que no hay ninguna evidencia y obligando a la gente a ir a comprar una medicina que en algunos casos va a ser además, el origen de daños en la persona que la tome", insistió.



El científico enfatizó que actualmente no hay ninguna medicina ni tratamiento para el virus, "excepto, el uso de la hidrocortisona y de la dexametasona que son asteriodes que han demostrado efectos en los pacientes hospitalizados".

