Tras placenteras vacaciones, Coito vuelve a Honduras listo para los amistosos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el aeropuerto Internacional Toncontín aterrizó la mañana de este domingo el director técnico de Honduras, Fabián Coito, tras haberse dado unas vacaciones en su natal Uruguay.



Coito pasó 34 días en su tierra, donde convivió con su familia y amigos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero ahora afirma que viene dispuesto a trabajar para colocar a la Selección en las mejores posiciones.

VEA: El hondureño Choco Lozano triunfa en la Liga de España



"Los planes están en función del calendario que tenemos. Tenemos el Preolímpico en marzo, el deseo nuestro es comenzar el lunes 18 del presente mes para ir pensando en el torneo", aseguró a los medios que esperaban su llegada.



"Hay que trabajar en la formación del equipo que nos va a representar. Luego se irán incorporando jugadores que están disputando las competencias, de igual manera el lunes 18 comenzaremos sin parar", afirmó.

El uruguayo se mostró motivado a seguir trabajando al frente de la H. Foto: Johny Magallanes/ EL HERALDO



Partidos amistosos en la mira

Por otra parte, el director de la H adelantó que en las próximas semanas la Bicolor disputará algunos encuentros amistosos internacionales: "Hemos solicitado amistosos, están algunos confirmados. Quiero asegurarme que sean oficiales, jugar partidos es importante y están en la planeación", dijo.



Coito aseguró que no podía dar más detalles de dichos duelos, pues "no es nada fácil conseguir rivales, me han dado nombres, pero hasta que no sean oficiales no lo daremos", enfatizó.

A su arribo a la capital hondureña lo esperaban varios aficionados, quienes aprovecharon para tomarse fotografías con el uruguayo.

ADEMÁS: Gráfico: Honduras es una selección modesta en el ranking FIFA