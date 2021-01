Nuevo juicio político a Trump, el impulso de los demócratas en 2021  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El objetivo de los demócratas de llevar rápidamente a juicio político al presidente Donald Trump ha ganado apoyo, y un alto republicano dijo que el papel del mandatario saliente en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes era digno de reproche.



El senador Pat Toomey, pidió el domingo la renuncia de Trump, afirmando que es lo mejor para el país tras el motín protagonizado por partidarios suyos en el Capitolio.



“Es la mejor manera de avanzar, la mejor manera de dejar atrás a este personaje", afirmó Toomey, aunque advirtió que no cree que Trump dejará el cargo antes de la toma de posesión del nuevo gobierno el 20 de enero.

VEA: Papa Francisco ora por los muertos en Capitolio, pide calma



Toomey es el segundo senador republicano que ha pedido la renuncia de Trump, después que lo hizo la senadora de Alaska Lisa Murkowski .



Toomey habló en el programa “State of the Union” de CNN y el “Meet the Press” de NBC.



Toomey, republicano por Pensilvania, dijo el sábado que Trump ha cometido “delitos que se pueden procesar”.



El jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, afirmó que la votación sobre un nuevo “impeachment” a Trump podría ocurrir esta misma semana, pero que la entrega de los cargos al Senado podría ser aplazada hasta que sean confirmados los miembros del gabinete del presidente entrante Joe Biden.



“Es posible que sea martes o miércoles pero creo que será esta semana”, afirmó el demócrata de Carolina del Sur.



Añadió que le preocupa la posibilidad de que un proceso contra Trump le quite tiempo a la misión de confirmar a los secretarios de Biden.



El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, ha declarado que un proceso contra Trump no será antes del 20 de enero, el mismo día en que Biden entrará como nuevo presidente.

LEA: Estos son algunos de los tuits más recordados de Donald Trump



Clyburn, en declaraciones al programa “State of the Union” de CNN, denunció que McConnell “está tratando de estropear el proceso” pero que la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi decidirá cuándo designar a los directivos del juicio y enviar los cargos al Senado.



Clyburn dice que una posibilidad será “darle a Biden “100 días para que su gobierno arranque con fuerza y posiblemente enviaremos los cargos después de eso”.El sábado por la noche, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió una carta a sus colegas demócratas reiterando que Trump debe rendir cuentas, pero no llegó a pedir una votación para un juicio político. Aún así, pidió a su grupo parlamentario estar “preparados para regresar a Washington esta semana”.



“Es absolutamente esencial que los que perpetraron el ataque a nuestra democracia rindan cuentas”, escribió Pelosi. “Debe haber un reconocimiento de que esta profanación fue instigada por el presidente”.



Pelosi dijo que los demócratas de la cámara baja “continuarán con las reuniones con miembros y expertos constitucionales y otros”.

Propuesta

El nuevo esfuerzo demócrata para sellar el récord presidencial de Trump con la marca indeleble del juicio político, por segunda vez y días antes de que termine su mandato, ganó más seguidores el sábado. David Cicilline, legislador demócrata por Rhode Island y líder del esfuerzo de la cámara baja para redactar los artículos de juicio político —aquellos cargos que acusarían a Trump de incitar a la insurrección, dijo que su grupo ya tiene 185 copatrocinadores.

ADEMÁS: Kim amenaza con más armas nucleares; cita hostilidad de Estados Unidos



Los legisladores planean presentar formalmente la propuesta el lunes en la cámara baja, donde deben originarse los artículos de juicio político. Si los demócratas deciden seguir adelante, la votación podría ser posible el miércoles, exactamente una semana antes de que el demócrata Joe Biden se convierta en presidente el 20 de enero.



Los artículos, si son aprobados por la Cámara de Representantes, podrían luego transmitirse al Senado para un juicio, y los senadores actuarían como jurados que, en última instancia, votarían sobre la absolución o condena de Trump. Si es declarado culpable, Trump sería destituido de su cargo y reemplazado por el vicepresidente.



Si la cámara baja decide presentar un juicio político, lo más pronto que el Senado podría comenzar un juicio político según el calendario actual sería el 20 de enero.