Hallan restos humanos en el Mar de Java tras desplome de avión en Indonesia

YAKARTA, INDONESIA.- Rescatistas de Indonesia recuperaron restos humanos, ropa y trozos de metal del Mar de Java la mañana del domingo, un día después que un avión Boeing 737-500 con 62 personas a bordo se estrellara poco después de despegar de Yakarta, la capital indonesia, informaron funcionarios.



Las autoridades esperaban ubicar el punto de la caída del Vuelo 182 de Sriwijaya Air luego que un sonar detectó una señal de la aeronave.



El ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi, dijo a los reporteros que las autoridades habían lanzado un enorme operativo de búsqueda tras identificar “la posible ubicación del sitio del accidente”.



“Estas partes fueron halladas por el equipo de búsqueda y rescate entre la Isla Lancang y la Isla Laki”, indicó Bagus Puruhito, de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, en un comunicado.



El titular de las fuerzas armadas de Indonesia, el mariscal jefe del Aire, Hadi Tjahjanto, dijo que equipos a bordo del barco Rigel de la Armada, provistos con una sonda de control remoto, habían detectado una señal de la aeronave, que coincide con las coordenadas del último contacto que los pilotos hicieron antes de la desaparición del avión.



“Enviamos de inmediato a nuestros buzos de la unidad de élite de la Armada para determinar el hallazgo a fin de evacuar a las víctimas”, detalló Tjahjanto.



Más de 12 horas después de que se perdiera el contacto con el Boeing, operado por la aerolínea indonesia, se sabe poco sobre las causas del desastre aeronáutico.



Pescadores del área de las Mil Islas, una cadena de islas al norte de la costa de Yakarta, afirmaron haber escuchado una explosión alrededor de las 2:30 de la tarde del sábado.



“Pensamos que era una bomba o un tsunami, ya que después de eso vimos un fuerte chapoteo del agua, después de la explosión", dijo un pescador de la isla de Lancang, Solihin, de 22 años, en entrevista vía telefónica con The Associated Press.

"Estaba lloviendo mucho y el tiempo era muy malo, así que era difícil ver claramente alrededor, pero sí pudimos ver el chapoteo y una ola enorme después del ruido. Nos pusimos muy nerviosos. Vimos directamente los escombros del avión y el combustible alrededor de nuestro bote”.



El Vuelo SJ182 se había retrasado una hora antes de despegar a las 2:36 de la tarde y desapareció del radar cuatro minutos después, luego que el piloto se contactara con el control de tráfico aéreo para ascender a una altitud de 29.,pies (8,839 metros), explicó Sumadi.



En un comunicado, la aerolínea explicó que el avión realizaba un vuelo nacional con una duración de 90 minutos entre Yakarta y Pontianak, la capital de la provincia Kalimantan Occidental, en la isla de Borneo. La mayor parte del vuelo era sobre el Mar de Java. Todos los ocupantes de la aeronave —50 pasajeros y 12 tripulantes— eran ciudadanos de Indonesia, entre ellos seis tripulantes adicionales para otro viaje.



Sumadi había indicado que una decena de embarcaciones, entre ellos cuatro buques de guerra, fueron desplegados en una operación de búsqueda y rescate centrada entre los alrededores de las islas de Lancang y Laki, parte de la cadena de las Mil Islas al norte de Yakarta.



En la aeronave viajaban 63 personas, incluidos siete niños y tres bebés.



“Estamos al tanto de los reportes noticiosos procedentes de Yakarta sobre el vuelo SJ-182 de Sriwijaya Air”, aseveró la compañía Boeing en un comunicado. “Nuestros pensamientos están con la tripulación, pasajeros, y sus familias. Estamos en contacto con nuestro cliente de la aerolínea y estamos listos para apoyarlos en este difícil momento”.



Las autoridades instalaron dos centros de crisis, uno en el aeropuerto y otro en el puerto. Las familias se reunieron para esperar noticias de sus seres queridos.



En las redes sociales la gente comenzó a difundir el manifiesto de vuelo con fotografías y videos de quienes figuraban como pasajeros. Un video muestra a una mujer con sus niños haciendo señas de adiós mientras caminaban por el aeropuerto.



El director de Sriwijaya Air, Irwin Jauwena, dijo que el avión estaba en condiciones de seguir operando no obstante que tenía 26 años de antigüedad y antes fue utilizado por aerolíneas en Estados Unidos. Jauwena añadió ante los medios que la aeronave había volado antes el mismo día a Pontianak y a la ciudad de Pangkal Pinang.



“El informe de mantenimiento indicaba que todo salió bien y estaba en condiciones de volar”, declaró Jauwena en conferencia de prensa. Señaló que el avión tuvo una demora por el mal tiempo, no debido a algún daño.



Imágenes de televisión mostraban a familiares y amigos de personas que viajaban en el avión llorando, rezando y abrazándose mientras esperaban noticias en los aeropuertos de Yakarta y Pontianak.



Indonesia, el mayor archipiélago del mundo con 260 millones de habitantes, ha sufrido numerosos accidentes en transporte por tierra, mar y aire debido al hacinamiento en transbordadores, a la infraestructura obsoleta y a las deficientes normas de seguridad.



En octubre de 2018, un avión Boeing 737 MAX 8 operado por Lion Air se desplomó en el mar de Java pocos minutos después de despegar de Yakarta, matando a las 189 personas a bordo. El avión involucrado en el incidente del sábado no tenía el sistema de control de vuelo automatizado que tuvo un papel en el accidente de Lion Air y en otro accidente de un 737 MAX 8 en Etiopía cinco meses después, lo que llevó a mantener en tierra todos los MAX 8 durante 20 meses.



El accidente de Lion Air fue el peor desastre aéreo en Indonesia desde 1997, cuando 234 personas murieron en un vuelo de la aerolínea Garuda cerca de Medan en la isla de Sumatra. En diciembre de 2014, un vuelo de AirAsia desde la ciudad indonesia de Surabaya a Singapur cayó al mar y mató a 162 personas.



Sriwijaya Air es una de las aerolíneas de descuento de Indonesia, que vuela a decenas de destinos nacionales e internacionales.