Honduras: Plan de mejora educativa incluye conectividad, guías y clases por TV

Agustín Lagos N. agustin.lagos@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Identificar a los niños y jóvenes que desertaron y no se matricularon el año 2020 y generar un plan para recuperarlos para que regresen a las clases, primero virtuales y después presenciales, es lo que se debe hacer para mejorar la educación este 2021. Ese es el criterio de especialistas consultados por EL HERALDO previo al inicio del año escolar no presencial, programado para el 1 de febrero.

Marlon Brevé, exministro de Educación, dijo que desde el año pasado “teníamos esta preocupación y este año tenemos que ver cómo frenamos el deterioro educativo?.

Estos criterios forman parte de la propuesta denominada Plan Estratégico del Sistema Educativo (PESE), que fue presentado esta semana por las universidades públicas y privadas junto a la Asociación de Medios de Comunicación (AMC) de Honduras, la cual estaba lista para implementarse el 2020, pero por la pandemia del covid-19 no se realizó.

Según Brevé, estadísticas de la Secretaría de Educación indican que el año anterior no se matriculó un millón de estudiantes y de los dos millones que sí lo hicieron, 300 mil abandonaron las clases.

Mientras, otro estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) establece que el año 2020 alrededor de 800 mil estudiantes desertaron. “Eso significa que la deserción está entre 300 mil y 800 mil y si redondeamos podemos decir que fue de medio millón. Es por eso que hay que identificar a ese millón y medio, para ver cómo regresan y como los matriculamos en febrero cuando inicie el año escolar en los 298 municipios del país”, recalcó Brevé.

Considera que en los próximos seis meses las clases “todo va a ser a distancia” por lo que habrá tres maneras de hacerlo: uno de manera tecnológica a través de una plataforma. Eso aplica más a educación media, noveno grado y bachilleratos.

El segundo mecanismo es llegar a los estudiantes a través de los medios de comunicación con quienes se han establecido alianzas para implementar sistemas de enseñanza aprendizaje. Y el tercero es que se deben imprimir libros, guías para los alumnos de preescolar a tercer grado y llevarlos a los hogares para que los padres de familia los pongan a trabajar con indicaciones a través de los chats.

Recuperar matrícula

Por su parte, el exministro de Educación, Marlon Escoto, coincide que las autoridades deben “recuperar la matrícula, porque el año 2020 se perdieron alrededor de 350 mil escolares, aunque esas cifras son muy conservadoras, pues no tuvieron ningún vínculo con la escuela porque no tienen ningún dispositivo electrónico o conexión de internet”. “El gran desafío de 2020 no se cierra en enero todavía ya que se están haciendo ajustes y evaluaciones del año anterior”.

Afirma que al estar en una plataforma virtual se deben hacer ajustes y que exista una cultura entre las familias y profesores de intercambiar información, dar seguimiento y compartir contenidos”, enfatizó. A partir de este mes, se recomienda trabajar en un plan rápido, inmediato para que las familias vuelvan a conectarse con el sistema educativo.

Por su parte, Armando Euceda, especialista en educación, considera que “el año 2021 es atípico y más complejo de lo que la gente cree”.

“Este año va a recoger el deterioro de una década donde no se apostó a la educación”, aseguró. Dijo que la meta debe ser la educación presencial, sobre todo para la escuela primaria, porque no es con tecnología que el niño aprende a socializar y eso es fundamental.

“Nada podemos hacer para recobrar el sistema presencial si el sistema de salud no está estabilizado, porque lo principal es proteger la salud de los niños, adolescentes y maestros”, dijo Euceda.

