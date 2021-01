Vacuna china Sinovac contra el covid-19 es 78% efectiva

SAO PAULO, BRASIL.- Una vacuna producida por la firma china Sinovac es efectiva en un 78% contra el coronavirus, de acuerdo con un estudio anunciado el jueves por funcionarios de salud de Brasil que desean reciba la aprobación federal.



Más de 12,000 trabajadores de salud participaron en el estudio, que detectó 218 casos de covid-19, de los cuales 160 recibieron un placebo en lugar de la vacuna.



El mes pasado, autoridades turcas dijeron que un estudio de menor tamaño en ese país sobre la misma inoculación detectó una tasa de eficacia de más de 90%.



El gobierno del estado de Sao Paulo, que tiene un contrato para la vacuna, indicó que les pidió a los reguladores federales de salud su aprobación de emergencia para comenzar a usarla. El gobernador João Doria planea arrancar una campaña de inoculación para los 46 millones de habitantes del estado el 25 de enero.



El Instituto Butantan de Sao Paulo, que es el socio de Sinovac en Brasil, no reveló datos como los resultados por edad y género ni el número de voluntarios asintomáticos en la muestra, algo que muchos epidemiólogos requieren para evaluar si la vacuna se ajusta a los estándares de inocuidad.

Funcionarios del instituto dijeron que los datos serán publicados una vez que la agencia reguladora de Brasil apruebe la inoculación. No dieron una fecha para la publicación en revistas científicas.



Gonzalo Vecina, uno de los fundadores de la agencia de salud de Brasil, dijo que los datos revelados hasta ahora son lo suficientemente tranquilizadores como para que la vacuna sea aprobada para uso de emergencia.



“En un panorama general, tenemos suficiente información para registrarla y usarla”, le dijo Vecina a The Associated Press. “Necesitamos 320 millones de vacunas para 160 millones de brasileños; esa es nuestra población mayor de 18 años. Si el gobierno federal no lo hace, los gobiernos estatales lo harán, pero tenemos que hacerlo rápidamente. Estamos ya a la zaga de muchas naciones”.



La agencia de salud indicó en una declaración que aún no había recibido los datos completos del estudio. Los autores de éste no reportaron efectos secundarios graves.



Estados Unidos ha requerido que los prototipos de vacunas sean probados en al menos 30,000 personas para determinar su inocuidad y efectividad.



La vacuna de Sinovac estuvo lista para las últimas etapas de pruebas en un momento en que China tenía una diseminación tan baja del coronavirus que la compañía se vio forzada a recurrir a varios lugares en el extranjero para recabar los datos necesarios.



“Hoy es el día de la esperanza, el día de la vida”, expresó Doria en una conferencia de prensa. Brasil ya superó los 200,000 fallecimientos a causa del coronavirus.



El gobernador de Sao Paulo es un adversario del presidente Jair Bolsonaro, que ha restado importancia a los riesgos de la pandemia desde que esta comenzó y ha cuestionado reiteradamente la calidad de la vacuna china.



Bolsonaro les dijo a sus partidarios el jueves en Brasilia que las vacunas aprobadas para uso de emergencia no deberían ser obligatorias, aunque no mencionó especifícamente la de Sinovac. Hasta ahora su gobierno no tiene un plan nacional de vacunación.



“Nadie puede forzar a una persona a inyectarse algo cuyas consecuencias son aún desconocidas", dijo Bolsonaro. El presidente, que ya enfermó de covid-19, reiteró que no se vacunará.



Otra compañía china, SinoPharm, anunció la semana pasada que su propia vacuna tiene una eficacia de 79%. Ambas están hechas a base de virus desactivados.