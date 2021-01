Roberto Contreras se retira de contienda electoral; renuncia a la precandidatura de la alcaldía en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El empresario hondureño Roberto Contreras renunció a su aspiración política, pues en las últimas horas se confirmó que ya no será precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por parte del movimiento Yanista.



Aunque Contreras no ha revelado las verdaderas causas para dimitir de su cargo, el mismo Yani Rosenthal dio a conocer la noticia a través de un comunicado donde se limitó a decir que fue por asuntos personales.



"Nuestro amigo Roberto Contreras, candidato a la alcaldía por la ciudad de San Pedro Sula ha decidido no participar en el próximo proceso electoral por motivos personales", dice el escrito publicado en Twitter.



En la misiva también agradece su intención de querer "cambiar el rumbo de Honduras".

"Presentaremos próximamente un candidato o candidata para el gobierno local, con las mejores cualidades para representar los intereses del Partido Liberal de Honduras y de la ciudad industrial", finaliza el corto comunicado.





En mayo de 2020, Contreras había anunciado que aspiraba a la presidencia de Honduras, pero también desistió.