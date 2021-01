Jeffree Star reacciona a rumores de romance con Kanye West

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El gurú del maquillaje Jeffree Star, señalado de ser el "amante" de Kanye West y provocar su divorcio con Kim Kardashian, reaccionó a las acusaciones en su contra y aclaró que no tiene ninguna relación con el rapero.



Fue a través de un video de YouTube que el también empresario confirmó que está soltero y que Kanye no es de su "tipo".



Star dijo que cuando se levantó por la mañana vio que su teléfono tenía cientos de mensajes sobre su supuesta relación con West. "¡Ay, Dios mío! ¿Qué escándalo está sucediendo hoy?, honestamente no tenía idea", relató.



"Empiezo a ver en internet y comienzo a leer la m****a tan absurda que jamás había leído en toda mi vida" (...) "Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West' y me pregunté por qué, ¿porque vivimos en el mismo estado?", comentó.







Vea aquí: ¿Quién es Jeffree Star, el gurú del maquillaje al que acusan del divorcio de Kim y Kanye?

Todo es mentira

Según Jeffree, la chica que hizo viral la supuesta relación mintió, por lo que aclaró que está soltero y que no está durmiendo con nadie. También dijo que la situación "es estúpida".



"Dejenme decirles esto por una sola vez para todos los medios: me gustan los hombres muy altos, por lo que nunca he salido con Kanye y todo esto es muy gracioso", comentó.



Agregó: "Si Kris Jenner había sido la responsable de difundir el rumor pues le deseaba un "¡Feliz Año Nuevo".



La polémica surgió luego que la influecer de Tik Tok Ava Louise asegurara que el divorcio entre Kim y Kanye era culpa de Jeffree.