¿Cómo fueron las últimas horas de Armando Manzanero?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Rodeado de su familia, pero intubado, así permaneció el cantautor Armando Manzanero minutos antes antes de morir el pasado 28 de diciembre de 2020.



Sus hijos y su viuda Laura Villa estuvieron junto a él cuando dio su último respiro.



La esposa de Manzanero tuvo la oportunidad de despedirse tras ser avisada del complicado estado de salud que atravesaba el artista.



María Elena, hija del famoso yucateco, relató: "Llegaron mis hermanos y a las 3:20 am nos avisaron que bajara Laurita que estaba descansando, habían sido días muy largos, para despedirse de él".

Armando Manzanero permaneció intubado hasta el último momento, por lo que no pudo hablar con nadie.



"No hubo palabras de despedida, él estaba intubado. Laurita le habló a él, sí la escuchó porque derramó unas lagrimillas", contó.



Según la hija mayor del cantante, los médicos les habían adelantado los pormenores de la salud de Manzanero así que decidieron no irse del hospital para estar cerca de él por "cualquier cosa".