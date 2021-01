"Yo gritaba para que me ayudaran a salvar a la niña": desgarrador relato de madre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El cuerpo de Sofía Elizabeth, la niña de ocho meses de edad que murió al quedar bajo una mototaxi, durante un aparatoso choque, fue reclamado este viernes por sus familiares en medio del llanto desconsolado de la madre.

"La niña se me cayó, yo también caí, la parte de atrás me le cayó encima a la niña", lamentó entre sollozos Wendy Elizabeth Zepeda (16), la devastada progenitora de la bebé fallecida.

El accidente se registró la noche del jueves cuando una motocicleta impactó contra la mototaxi en la que viajaban madre e hija, dejando un volcamiento con saldo trágico.

Esta mañana la madre y demás familiares llegaron hasta las instalaciones de Medicina Forense para reclamar el cuerpecito de la bebé.

"Yo levanté la moto como pude y agarré a mi niña, quise auxiliarla pero en el camino falleció", contó la joven madre, quien a su vez manifestó: "yo gritaba para que me ayudaran para salvar a la niña, me consiguieron un carro y me trajeron con mi niña llena de sangre".

La niña recién había cumplido los ocho meses y regresaban de una colonia vecina cuando sucedió el accidente.

En un intento por salvarle la vida, la menor fue trasladada al Materno Infantil en donde le dijeron que sus signos vitales eran casi nulos, pero intentarían reanimarla, sin embargo, poco después corroboraron que estaba muerta.

"Ocho meses y dos días tenía mi niña, mi primera niña, era una niña alegre, bien bella mi hija", expresó la acongojada madre.



Las causas del accidente aún están por determinarse. Para efectos investigativos, las autoridades detuvieron al conductor de la motocicleta que impactó contra la mototaxi.