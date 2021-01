Donald Trump no asistirá a la ceremonia de investidura de Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes en un lacónico tuit que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden.



"A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió.

Trump, que desde hace dos meses denuncia sin pruebas un fraude electoral en su contra, reconoció el jueves que su mandato llegaba a su fin. Y, aunque no admitió explícitamente el triunfo de Biden, prometió "asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas".



Tras el caos en el Capitolio el miércoles, el Congreso, en una sesión de las dos Cámaras presidida por el vicepresidente Mike Pence, certificó la madrugada del jueves la victoria de Biden en las elecciones del 3 de noviembre, por 306 contra 232 votos del Colegio Electoral, el órgano que decide el ganador de la Casa Blanca.