Hija de Armando Manzanero sintió su presencia: "Venía junto a mí, con abrigo y sombrero"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- María Elena, una de las hijas de Armando Manzanero, ha conmovido a muchos seguidores del cantante y compositor tras revelar que aún siente la presencia de su padre en esta tierra.



La joven que estuvo junto a su padre durante todo el tiempo que pasó hospitalizado por el covid-19 aseguró que no solo lo ha soñado, sino que también sintió que el intérprete de "Contigo aprendí" estaba junto a ella.



"No solo lo he soñado, ayer iba al aeropuerto porque olvidamos unas cosas en el avión y venía junto a mí, venía con abrigo, traía su sombrero y venía sonriente", contó.



Asimismo, agregó que la viuda de Manzanero, Laura Villa, también lo ha sentido. "Sé que Laura también lo ha sentido, y bueno, él es una persona con muchísima fuerza espiritual".

No murió el 28 de diciembre

Hace unos días el actor Alejandro Tomassi causó polémica al asegurar que Manzanero no murió el 28 de diciembre como se anunció.



Según sus declaraciones, el intérprete de "Somos novios" murió dos o tres días antes y su familia decidió esconder la verdad para evitar un escándalo.



El actor dijo que para el momento en que se anunció su fallecimiento la familia ya había recibido sus cenizas.



Hasta el momento la familia no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.