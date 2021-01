Nueve de cada diez muertos por covid en el IHSS no llegaron a UCI

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- André Zepeda (nombre ficticio) fue un hombre de 44 años que murió por coronavirus siete días después de haber manifestado síntomas. Un lunes de julio de 2020 comenzó con dolor de cabeza, módica fiebre y una leve gripe.

Para el miércoles (día tres) ya tenía tos y malestar en la garganta. El viernes (día cinco) padecía de una recatada insuficiencia respiratoria, pero fue hasta el sábado (día seis) que fue ingresado al Seguro Social.



Al día siguiente murió: un paro respiratorio a causa de los efectos del coronavirus fue letal para sus dañados pulmones. Médicos dicen que la víctima ocupó que lo incorporaran a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para intentar salvarle la vida, pero no había espacio y además acudió tarde al centro asistencial.



Durante el tiempo que va de pandemia en Honduras (303 días) la recomendación ha sido la misma, pero de diferentes expertos: “Si tiene síntomas vaya al triaje u hospital. No deje que el tiempo pase, este virus es letal”. Y como la muerte de André Zepeda, quizás hay miles más en Honduras.

Descubrimientos

La Unidad de Datos de EL HERALDO, mediante la solicitud SOL-IHSS-836-2020, analizó 373 defunciones registradas en diferentes salas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para pacientes con covid o sospecha entre el 26 de marzo y 8 de septiembre del año anterior.



Los hallazgos son abrumadores: el 92.5% de las muertes no llegaron a UCI, es decir, nueve de cada diez pacientes no fueron entubados, una cifra lamentable porque ocurrieron más decesos en otras salas que son para pacientes no tan graves: sala normal y de cuidados intermedios.



Mientras tanto, el remanente (7.5%) sí murió en UCI, que, de acuerdo con la base de datos estudiada por este equipo, fueron 28 fallecimientos.





Otros hechos encontrados por este rotativo son que el 76% del total de los fallecimientos son personas masculinas y murieron más pacientes mayores de los 51 años, representando este grupo el 83% de los casos.

Causalidades

La epidemióloga Marleni Montes, del IHSS y del Hospital de Especialidades, puntualizó que los motivos por los cuales la mayoría de pacientes fallecieran en otras salas ajenas a UCI se debe a dos factores: llegaban tarde en busca de atención médica y en Cuidados Intensivos no había lugar para todos.



“La mayoría solo duraba 48 horas hospitalizados (dos días) y luego morían porque ocupaban estar en UCI, pero como no había cupo no se podía hacer mucho”, comentó.



No obstante, a mediados de septiembre pasado, el Seguro Social habilitó la sala “Observación 2”, que funciona como una UCI, pero en menor rango. A raíz del funcionamiento de un nuevo espacio, la capacidad para atender a pacientes que requerían oxígeno pasó de siete a 25.



“Cuando ya había un poco más de espacio fue cuando la situación del coronavirus se estabilizó un poco en el país”, precisó la galena.

Otros factores

El análisis de este rotativo arrojó que la mayoría de los pacientes padecían de tres enfermedades de base: diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. La teoría de Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro, sobre las incidencias de los decesos coincide con las tres afecciones que más sufrieron los enfermos.



“Entra mucho en juego el hecho de que la mayoría de los pacientes padecen otras comorbilidades y también es sumamente grave que llegaran tarde al hospital”, opinó.



“Los pacientes con comorbilidades que aún no llegan a Cuidados Intensivos tienen bastantes posibilidades de morir si se descompensa de su patología. Eso es lo que ha estado ocurriendo”, añadió.



El experto, en ese sentido, expresó que la edad del paciente es un factor a considerar para ingresar a un paciente a la sala de Cuidados Intensivos.



“Los pacientes de la tercera edad no son candidatos a entrar a UCI si lo requieren porque del 100% de los que entran, ninguno logra salir con vida”, enfatizó.



Umaña recalcó otro punto: “Los pacientes están llegando tardíamente. La mayoría está llegando con un 10% a un 20% de neumonía. Eso dificulta que el tratamiento haga efecto, por lo que el covid está muy instaurado en sus pulmones y ya ha hecho los microinfartos”.



“Es difícil lo que ocurre, y más cuando el paciente tiene otras enfermedades y es de la tercera edad. Son pocas la posibilidades de poderlo salvar”, lamentó.

Pandemia arrecia

Honduras, durante los últimos meses de 2020 y comienzos de este 2021, ha experimentado un creciente incremento en la ocupación hospitalaria para atender a personas con coronavirus.

Pese a que la cifras oficiales reportan diariamente en promedio 300 a 500 casos (quizá hasta menos), hospitales como El Tórax, IHSS, Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez (estos dos últimos en San Pedro Sula) han alertado la saturación y algunos han pedido a los diferentes triajes de cada ciudad que no remitan a más infectados por la falta de espacio.



Según expertos en el tema, esta situación se debe al desconfinamiento que vive Honduras desde junio de 2020 con la reapertura económica y la flexibilización de las medidas de circulación por causa de las tormentas tropicales Eta y Iota en noviembre anterior.



Otro hecho podría ser, de acuerdo con el médico Daniel Fernández, que las personas le han perdido el miedo al covid, dejando de lado la bioseguridad.



“Es muy normal que las personas se aglomeren, que no usen mascarillas y que no respeten el distanciamiento físico”, reprochó.



“Si los centros comerciales pasan llenos, se hacen fiestas con muchas personas que no respetan la bioseguridad y todo aparentemente está como antes de la pandemia, no podemos esperar que la situación mejore”, lamentó.



Por ejemplo, en Europa, la mayoría de sus países están volviendo al confinamiento por causa del crecimiento acelerado de contagios que están experimentando, un hecho que podría tomarse como un espejismo de lo que podría pasar en el futuro, advirtió Fernández.

“Al primer síntoma acuda al médico”

El médico Fredy Portillo, por su parte, alertó a la población buscar asistencia médica en caso de presentar cualquier síntoma relacionado con el covid: “Vaya al doctor, no lo haga tarde. El virus no se para. Busque ayuda si siente que algo no está bien, porque si no lo hace podría terminar en una desgracia”, indicó.



Mientras el resto del mundo se encamina a los 89 millones de contagios, Honduras se acerca a los 125,000 infectados. Hasta el reporte más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en el país ya se han registrado más de 3,100 muertes, pero se han recuperado casi 58,000 personas.

