¿Qué es la enmienda 25 con la que quieren destituir a Donald Trump?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Incitar a sus seguidores para que invadieran el Capitolio, para evitar la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden, podría costarle el puesto a Donald Trump a dos semanas de su salida.



Lo que sucedió el miércoles en el Congreso han desempolvado las leyes de Estados Unidos y ya se escucha a gritos la solicitud de aplicarle la enmienda 25 a Trump.

Desde su cada vez más solitario rincón en la Casa Blanca, a Trump le queda observar cómo Washington se vuelve contra él y preguntarse si su poder político, que llegó a ser casi mítico, todavía pueden salvarse.



Mientras los republicanos ahora se atreven a despreciarlo más públicamente, los demócratas van aún más allá y están pidiendo a los funcionarios de gobierno que invoquen la Enmienda 25 de la Constitución, que permite declarar a un presidente incompetente para cumplir su labor.

¿Qué es la 25 enmienda?

Esta ley fue creada y aprobada dos años después del asesinato, en 1963, del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, como un mecanismo para asegurar la sucesión. La misma entró en vigencia en 1967.

¿Que dice la 25 enmienda?

Esta Ley, que está en la Constitución de los Estados Unidos, establece cuatro disposiciones:



1- El vicepresidente se hará cargo del gobierno si el jefe de Estado muere, renuncia o es destituido.



2- Si queda vacante la vicepresidencia, el presidente nombrará un reemplazo que deberá de ser confirmado por la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.



3- El presidente puede delegar sus funciones al vicepresidente de forma temporal.



4- El vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de "desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo", lo que puede llevar a que el mandatario sea sustituido por su número dos.

¿Y ahora?

Hasta el 20 de enero, Trump conservará el control en la Casa Blanca, en donde puede controlar desde los códigos de los misiles nucleares hasta el botón rojo de la Oficina Oval que convoca a un mayordomo para que le entregue sus amadas Coca-Cola Diet.



Esto eleva potencialmente que hayan más disturbios las próximas dos semanas, mientras Trump reflexiona sobre cómo asegurar su futuro a largo plazo.



Como ha dejado bien claro desde que perdió la elección en noviembre, Trump realmente no puede creer que él no deba permanecer en la Casa Blanca.



Y, si no puede quedarse, entonces volverá con toda la fuerza en 2024, ha dicho.

La mera perspectiva de un Trump 2.0 había puesto en segundo lugar a otros presidenciables republicanos. Trump, quien dominaba el partido, casi seguro iba a ser el favorito. Pero su marca -autopromocionada- de político natural "genial" ha sufrido algunos reveses los últimos días.



Aparte del caos del miércoles, está el vergonzoso hecho de que la campaña de Trump fue incapaz de evitar que los dos candidatos republicanos al Senado perdieran en Georgia, lo que les dio a los demócratas el control del Congreso.



Pero para su mentalidad de todo o nada, esto no necesariamente importa.



"Este ya no es su Partido Republicano. Este es el Partido Republicano de Donald Trump", dijo su hijo, Don Trump Jr, a la furiosa multitud del miércoles.



Como siempre, es su base --apasionada, bien organizada, enojada y propensa a creer teorías de la conspiración-- lo que el presidente cree que es clave para mantener su barco a flote.

Podría no estar equivocado en eso.



De acuerdo a una encuesta esta semana de Axios-SurveyMonkey, el 62% de los republicanos todavía no aceptan que Joe Biden ganó en noviembre.



"Dejen que se vayan los débiles", dijo Trump el miércoles, cuando arengaba a la multitud. "Este es un momento para los fuertes".

