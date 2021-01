Investigan cómo fue posible que turba pudo invadir Capitolio 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Legisladores estadounidenses prometieron investigar por qué la policía del Capitolio no pudo impedir que una turba ocupara y causara destrozos en el edificio el miércoles, planteándose la posibilidad de que fue por falta de preparación.



Entretanto, el secretario del Ejército informó que se erigirá una cerca de 2,13 metros (7 pies) alrededor de las instalaciones del Capitolio a raíz del asalto al Capitolio por parte de partidarios del presidente Donald Trump. El secretario Ryan McCarthy precisó que la cerca no será escalable y estará levantada durante 30 días como mínimo. Ese período abarca la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, el 20 de enero.

MCarthy habló durante una conferencia de prensa con funcionarios de la capital estadounidense.



La Policía del Capitolio, que está encargada de proteger al Congreso, pidió ayuda a otras fuerzas del orden luego de que cientos de partidarios de Trump, algunos armados, los abrumaron a tal grado que hicieron que los legisladores buscaran refugio o se escondieran.



Tanto las fuerzas del orden como los partidarios de Trump usaron irritantes químicos durante la ocupación del complejo que duró horas, antes de que fuera despejado el miércoles por la noche. Finalmente se restauró el orden y pudo continuar una votación que confirmó la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre pasado.



Cuatro personas murieron en los disturbios, entre ellas una manifestante abatida a balazos por la policía dentro del Capitolio. Los otros tres fallecidos murieron después de sufrir "emergencias médicas" relacionadas con la irrupción, precisó Robert Contee, jefe del Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad.

La policía dijo que hasta el miércoles por la noche 52 personas fueron arrestadas, entre ellas 26 en las instalaciones del Capitolio. Catorce policías resultaron heridos, agregó Contee.



La representante Zoe Lofgren, demócrata por California y presidenta de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, dijo que el caso "plantea graves preocupaciones de seguridad" y agregó que su panel trabajará con los líderes de la cámara baja y el Senado para revisar la respuesta policial y su preparación.



Varios legisladores se refugiaron temporalmente debajo de escritorios y se pusieron máscaras antigás mientras la policía intentaba inútilmente defender el edificio. El alcalde de Washington instituyó un toque de queda nocturno en un intento por contener la violencia.



El representante Val Demings, demócrata por Florida y exjefe de policía, dijo que era "dolorosamente obvio" que la policía del Capitolio "no estaba preparada" para lo que ocurrió.

"Ciertamente pensé que habríamos tenido una demostración de fuerza (policial) más fuerte, que habrían tomado medidas desde el principio para asegurarse de que hubiera una zona designada para los manifestantes a una distancia segura del Capitolio", agregó.

A su vez, el alcalde de Washington calificó la respuesta de la policía como "un fracaso".

El jefe de la Policía del Capitolio defendió el jueves la respuesta de sus agentes, diciendo que "actuaron valientemente cuando se enfrentaron a miles de personas involucradas en acciones violentas y desenfrenadas".



En su primer comentario público sobre el caos del miércoles, el jefe policial Steven Sund dijo en un comunicado que los alborotadores "atacaron activamente" a la policía del Capitolio y a otros agentes del orden con tubos de metal, irritantes químicos y otras armas.



"No se equivoquen: estos disturbios masivos no fueron actividades amparadas por la Primera Enmienda. Fueron un comportamiento delictivo desenfrenado. Las acciones de los agentes de la Policía del Capitolio fueron heroicas dada la situación que enfrentaron", agregó.



El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, le pidió a Trump y a todos los funcionarios electos que "condenen enérgicamente la violencia que tuvo lugar" el miércoles en el Capitolio.



Wolf dijo que ha condenado la violencia en ambos lados del espectro político, específicamente la dirigida contra las fuerzas del orden. Tuiteó: "ahora vemos que algunos partidarios del presidente usan la violencia como un medio para lograr fines políticos". Dijo que eso es inaceptable.