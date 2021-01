Empleados del Hospital Escuela rechazan traslado a hospital móvil de Tegucigalpa

En comunicación con EL HERALDO, el líder sindical declaró que “nuestro nombramiento dice que somos contratados para el Hospital Escuela, no para otros hospitales, y nosotros como sindicato no vamos a permitir que trasladen a ningún trabajador al hospital móvil”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela (HE), Mauricio Corrales, aseguró que no permitirán que empleados de este centro asistencial sean ocupados en las atenciones del hospital móvil de Tegucigalpa que se abrirá en la segunda quincena de enero.

En comunicación con EL HERALDO, el líder sindical declaró que “nuestro nombramiento dice que somos contratados para el Hospital Escuela, no para otros hospitales, y nosotros como sindicato no vamos a permitir que trasladen a ningún trabajador al hospital móvil”.

Expuso que si la Junta Interventora asumió el compromiso de poner a funcionar el hospital móvil y no les dan el presupuesto, ese es problema de ellos, pero no pueden sumar el presupuesto raquítico del HE para eso, porque entraría en una crisis.

Aseveró que tiene denuncias de compañeros de biomédica que les han dicho que tienen que ir a revisar el equipo médico del hospital móvil, a licenciadas en enfermería les han dicho que van a ir a laborar y capacitar al personal del hospital móvil y eso no es permitido.

Suyapa Molina, presidenta de la Junta Interventora del HE, afirmó a EL HERALDO que el personal para el hospital móvil es completamente nuevo, pero se necesita un presupuesto de 26 millones de lempiras.

