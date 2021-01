La hondureña que cautiva con sus pinturas sin haber puesto un pie en una escuela de arte

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El genio Vincent van Gogh resumió en una frase parte de su secreto: “Sueño con pintar y luego pinto mis sueños”. Volar la imaginación, incluso fuera del yacer, es lo que envuelve con amor verdadero a un artista en sus mejores obras.

A Mary Morales tal vez le sobra soñar. La realidad de Honduras frente a sus ojos supera cualquier viaje al reino de Morfeo. Y cree necesario volcarla en un lienzo.

Como una pasión sin precedentes, alimentada al tomar un pincel y por plasmar en cada lienzo distintos colores, como si fueran notas musicales que están en total sintonía armoniosa, describe esta simpática pelirroja su amor el acrílico.

En entrevista con EL HERALDO, la joven pintora, radicada en Quimistán, Santa Bárbara, revela cómo pasó del anonimato a la notoriedad en los círculos artísticos de Honduras.

Apenas en la flor de su juventud (21 años) y con un sinnúmero de ocupaciones en su rutina diaria, la talentosa pintora, con su voz de tono un tanto dulce y a la vez (algo) cansada del ajetreo del día, relata que nunca deja de encontrar un espacio para dar rienda suelta a su peculiar técnica autodidacta y, en su mayoría, trazar un trasfondo social que ha marcado su vida.

Tres años le tomó estar convencida de que sus cuadros merecían la madurez necesaria para ser llevadas a la vista y deleite de otras personas; pues antes de lograr este cometido, era tan impulsiva, que dejaba de considerar tanto la forma y lo que se hacía notable era el color.

En sus obras, la hondureña suele plasmar acontecimientos de la realidad nacional.

En las grandes ligas de la pintura

“Una vez me dijeron que había obvios errores de dibujo en mis cuadros, que necesitaba ser más comprometida y académica, por eso abandoné un poco los pinceles y agarré más lápices. Es impresionante la fuerza que tiene mi trazo ahora que hay más estructura de dibujo detrás, menos primitivo y más consciente.”

Sin esperarlo ni buscarlo, con su mejor proyecto, a criterio propio, “Tensiones Cromáticas”, logra debutar como artista en el Festival Internacional de Poesía Los Confines en la edición del 2020.

Las largas horas de arduo trabajo, sobre todo con pasión sin límites, tienen su recompensa, los elogios de grandes artistas y colegas nacionales no se hicieron esperar.

La madurez de sus pinturas y lo mucho que estas transmiten, fueron parte del reconocimiento de artistas de la talla del pintor hondureño Armando Lara, poseedor de un estilo surrealista y características muy personales.

El estilo de Lara centra su interés en lo social, en lo humano, en lo que merece ser expuesto por reprobable. Sus pinturas de magníficas figuras tienen múltiples sugerencias que las potencian en distintas posibles interpretaciones, versatilidad que quizás indujo a conectar su alma de artista con las obras de Morales.

Morales es una autodidacta de la pintura que ha sorprendido a destacados artistas nacionales con su técnica.

El llamado de la pasión

La mayoría de los niños sueñan con que sus padres les hagan un regalo de un carrito, una muñeca o cualquier obsequio acorde a su edad, como lo dicta la sociedad.

La chiquilla de solo 7 años no pensaba igual. Siempre curiosa por las formas en sus diferentes colores y presentaciones, el mundo del arte la fue envolviendo, incluso sin darse cuenta.

El papel y los crayones fueron el inicio para descubrir esa listeza por el arte que se encontraba en ella.

Que el talento de una persona se ponga en duda suele pasar, incluso en la Biblia se reafirma. "Un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia", reza Marcos 6:4, haciendo notar, que incluso los más allegados pueden dudar del potencial que existe en una persona.

Para alguien con mayor razonamiento puede ser más llevadera la crítica ante la incredulidad, pero una niña que apenas comienza la primaria muy difícilmente entenderá de estas razones.

Aunque seguramente no entendía, esto ocasionó que su talento se detuviera por una temporada.

Varios años pasaron luego de aquel desfortunio en el que Mary puso una pausa en su camino del arte, pero era inevitable: la pasión seguía latente y llamó nuevamente a su puerta.

Un día como cualquiera, por esas casualidades de la vida, que en realidad son nuevas oportunidades de conectarnos con nuestro propósito, encontró una tienda de pintura, doonde los óleos captaron su atención de inmediato.

Al instante se conectaron todos sus sentidos con aquellas herramientas que, por mucho tiempo, únicamente había apreciado en los libros de historia y en Internet... y sí, ¡Los tenía en sus manos al fin!

“Solo imaginaba que eran los instrumentos que utilizaban los grandes artistas como Van Gogh. Su aroma y su textura me llevaron a hacer el intento de pintar y ese impulso se convirtió en una pasión y obsesión, que están latentes hasta hoy en mí y desde ese momento comenzó esta aventura”, relató.

En foto, el cuadro "27 de enero", que "nace de mi necesidad de expresar y documentar en una pintura lo que ha sufrido la sociedad hondureña en los últimos meses", explicó la artista.

Plasmando sus óleos

Idea y razón son los primeros pasos para que la obra valga la pena, aunque para ella es algo que todavía le cuesta un poco aceptar ante su tendencia a explotar como bestia inconsciente frente a un lienzo en blanco.

Para lograr un solo cuadro, es todo un avasallante y apasionado proceso el que suele desarrollar.

Rellenar las figuras con capas gruesas de óleo, netamente puro, así es como logra marcar las distintas sombras y luces, pues estamos ante la capa más importante, la base de lo que será el cuadro una vez finalizado.

Comenzar por aplicar una capa delgada de color, los colores cálidos son sus preferidos, el siguiente paso es un boceto rápido, sin definir tanto los detalles, pues todavía queda mucho por hacer.

En su aventura dentro del arte, ha logrado descubrir que la pintura al oleo tiene una gran ventaja, y son las veladuras.

La veladuras son como los filtros de fotografía, delgadas capas que pueden cambiar el color de lo que está abajo, los detalles fluyen, si no hay veladuras, aun no da un cuadro por terminado.

La pintura al oleo es un tanto complicada de manejar, hay que manejar a exactitud los lapsos de secado, o se puede resquebrajar y echar a perder tu mejor obra.

Lo más impactante es, que los cuadros que conservados correctamente, pueden perdurar en el tiempo, incluso mucho después de la muerte del pintor

El mejor aliado para la libertad

Dejar de soñar no es una opción, esa es parte de la filosofía de vida de la joven pintora. Con 16 años y herramientas en mano, decidió que era el momento de quitarse toda barrera mental y cualquier telaraña del pasado.

Un largo camino le esperaba y, decidida a retomar su gran pasión comenzó a trabajar en su técnica, muy peculiar, pues la artista no ha recibido ningún tipo de educación de manera formal en la pintura.

El pequeño gran detalle, que para otros podría ser una excusa, en Mary se convirtió en uno de sus mejores aliados, pues ser autodidacta la ha llevado a enlazarse con su libertad de estilo al pintar.

Bien dicen que querer es poder estudiar por su cuenta para poder lograr sus trabajos es lo que la he llevado a que sea hoy catalogada como una promesa para el arte nacional.

“He sido una persona que me gusta investigar, no iba a esperar a tener la oportunidad de ir a Bellas Artes, porque vivo demasiado lejos y eso me limitaba, así que empecé a estudiar a los grandes artistas de la pintura, indagar en cómo plasmaron sus técnicas en los lienzos y a tratar de seguir por ese camino por mí misma.”

Tener una mente abierta y sin limitaciones es lo que hace que las promesas del arte no abandonen el camino.

Morales no ha encontrado ningún limitante en ese sentido, pues afirma que el único secreto que existe es creer en lo que se hace y trabajar duro por ello. Para la joven, las limitaciones únicamente se encuentran en la mente.

“No creo que sea difícil el hecho de dar a conocer el trabajo artístico, pues si uno hace un buen trabajo, puede llegar a tocar la sensibilidad de las personas que aprecian el arte en todo su esplendor”, opinó.

El constante movimiento siempre ha sido una característica, no solo en su personalidad, pues también se ve reflejado en sus obras.

En su obra "Retirada", Mary se inspiró en las protestas ocurridas a mediados de 2019.

Talento en el emprendimiento

La sed de crecimiento debería ser lo que marque a la juventud y un futuro prometedor en el mundo del arte no es la única característica con la que se puede describir a Mary. También es una emprendedora que cuenta con su propio negocio en línea, donde expone al mundo varias de sus obras más emblemáticas.

Como la mayor parte de las cosas buenas que tiene la vida, el emprendimiento no ha sido fácil, pues para lograr su cometido, antes tuvo que dejar de lado muchos paradigmas, como ser una artista autodidacta, argumenta la joven pintora.

“Decidí abrir mi tienda en línea, pues considero que todo artista debe ser compensado monetariamente por su esfuerzo. Soy muy optimista, sí, pero considero que todo es cuestión de trabajar, no el doble, sino el triple. Hasta hoy, sé que me falta mucha experiencia, pero con mucho trabajo se puede lograr.”

El Internet y las redes sociales son más que un pasatiempo para ella, pues además de ser una de sus fuentes para ampliar sus conocimientos, también se han convertido en su herramienta de trabajo.

“Yo he impulsado mis obras por medio de mis redes sociales (este es su perfil en Instagram), y hasta el momento eso me ha funcionado muy bien. No considero que el marketing sea lo más difícil, pues ahora con todas las facilidades que ofrece el internet se tienen muchas más oportunidades.”

Las realidades de Honduras

Hay quienes dicen que los artistas nacen, otros que se hacen en el camino. Sin duda el talento y la pasión nacieron naturalmente en ella, pues es la primera de su familia en incursionar en el mundo del arte.

Una característica más que destaca a la vista de todos es su pasión por crear conciencia social por medio de sus obras.

Luego de plasmar en un lienzo el “27 de enero” (nombre de su obra más importante, ya que fue el trabajo que le dio la oportunidad de conocer parte de su potencial), día de una manifestación en Tegucigalpa, decidió pintar de manera más beligerante cada uno de sus trabajos.

“Creo que ese es el gran papel del arte, es levantar conciencias, en lo político, en lo humano, en la belleza, en lo esencial, me impactó tanto verla finalizada que incluso dije: 'esta si es una obra que exhibiría en la sala de mi casa'”.

Actualmente, se encuentra trabajando en explorar las dos grandes opciones de la historia de la pintura: la abstracción y la figuración.

Sus planes son continuar indagando acerca de ellas y en un futuro próximo experimentar una mezcla de estas; sin dejar de lado sus lienzosde temáticas nacionales, pues considera que son de suma importancia y son característicos de su trabajo.

Para Mary, rendirse no es una opción, pues siempre habrá la manera de continuar perseverando en el mundo del arte. Respetar el proceso creativo para evolucionar es, ahora, fundamental en ella.

Cada artista suele tener su propio estilo a la hora de retratar su talento, aunque todos están conectados por la ferviente pasión de dar lo mejor de ellos en cada obra.

Sin duda, cuando algo se lleva a cabo con pasión queda plasmado en la historia y el talento y dedicación de Mary Morales son los que hoy continúan construyendo su referencia en el mundo del arte nacional.

A Mary, sin haber puesto un pie en una academia de arte, el amor por la pintura le brota. Como dijo van Gogh: “El que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho.”