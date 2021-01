"Se me va mi hijo, me lo arrebataron": Madre de conductor asesinado por dos sicarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una mujer se aferraba al féretro de Miguel Adolfo Lara Ramos, el conductor de bus rapidito asesinado la mañana del martes por dos sicarios de 13 y 18 años de edad, en el anillo periférico de Comayagüela, capital de Honduras.



La fémina era su madre quien con lágrimas en los ojos y su voz entrecortada relató que todos los días él salía desde las 4:00 de la mañana para llevar los ingresos a su hogar y ayudarla con gastos de su hermano, quien nació con problemas de salud.

Como si presintiera un destino fatal, el día que lo mataron le aconsejó que no fuera a trabajar, pues él ya sentía temor de ser víctima de la delincuencia. "Él solo me dijo: 'Ay, mami, ¡Dios con nosotros!' y yo le respondí: pues que Dios te guarde", recordó.

Horas más tarde la familia fue alertada con la mala noticia de que Miguel había sido acribillado cuando transitaba a la altura de la colonia José Ángel Ulloa, en el anillo periférico, mientras conducía su unidad de transporte de la ruta Anillo Periférico-UNAH-La Sosa.

Sus compañeros de ruta lo describieron como un hombre alegre y muy servicial.





"Se me va mi hijo, el que me ayudaba, me lo arrebataron", lamentó la devastada mujer, quien además aseguró que pese a sus limitaciones económicas se esforzó por educar a sus hijos y logró formarlos académicamente.



"Miguelito era perito mercantil, pero no le gustaba trabajar de eso, porque como conductor él miraba su dinero diario. Él decía: 'no, mami, yo con un suelto de 9,000 lempiras no voy a pasar, mientras que diario yo miro mi dinero y no sufrimos en la casa'", comentó.

Caen sicarios

Minutos después del asesinato, la Policía Nacional capturó a una pareja de jóvenes, un hombre de 18 años de edad y una menor de 13, quienes presuntamente habrían cometido el crimen y planeaban darse a la fuga a bordo de una motocicleta, por lo que la madre del ahora fallecido pidió todo el peso de la ley para los victimarios.

Emotivo último adiós

El cuerpo del infortunado motorista fue llevado este miércoles hasta la colonia El Carrizal, donde está ubicada la terminal de buses desde donde partía cada mañana.

En el lugar fue despedido por sus compañeros de rubro, para posteriormente ser trasladado hasta el departamento de La Paz, de donde era originario y donde se le dará cristiana sepultura.

Momento en que familiares, amigos y compañeros del fallecido se preparaban para llevar sus restos hasta el departamento de La Paz.







Una caravana de vehículos y buses de la ruta donde laboró acompañaron a la familia doliente, entre quienes también se encontraban su viuda y su pequeña hija de apenas dos años de edad.

