Motagua vs Olimpia se enfrentan por el primer golpe hacia la finalísima

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para los estatutos de la Liga es la final de la liguilla y para algunos aficionados es una especie de semifinal, pero lo cierto es que se trata de una serie de “vida o muerte”.

Uno avanzará a la finalísima contra Marathón y el otro sepultará sus ilusiones de título. Motagua y Olimpia disputan hoy (7:00 PM) el primero de los dos duelos que definirá al rival del Monstruo Verde, que aguarda agazapado como rey de las vueltas.

“Es un partido de 180 minutos, no tiene que ver el pegar primero o después, lo importante es pegar en algún momento y después poder mantenerlo hasta el final. Motagua ha estado en muchas finales últimamente y esta es una más, para nosotros es muy importante y lo valoramos muchísimo”, avisó ayer el DT motagüense, Diego Vazquez. Aunque Motagua tiene ausencias (como la de Juan Pablo Montes), es Olimpia el que llega más diezmado por las lesiones de Jorge álvarez y Diego Reyes, además de que todavía no tiene a tono a Elvin Casildo, Michaell Chirinos, Cristian Maidana y Ever Alvarado.

Motagua, amo y señor

“Nosotros también hemos tenido y tenemos bajas, pero los que son víctimas no son ganadores y nosotros somos ganadores”, sostuvo la Barbie. La buena noticia de los Leones es que ya contarán con Jerry Bengtson debido a que la comisión de disciplina redujo de tres a dos los juegos de suspensión.

“Si habilitaron a Jonathan Paz en una final, ya después de eso no me sorprende nada”, apuntó Diego, quien espera que el árbitro óscar Moncada “no tenga errores como en el duelo ante UPNFM, así como en otros también... y siempre contra Motagua”.

El Azul viene de repasar a Marathón en la semifinal (2-0 y 2-1), mientras que los Blancos despacharon a Vida (0-0 y 3-0).

“Hemos ganado partidos importantes. Motagua es muy fuerte en las finales, hay que apelar a eso, en las finales Motagua pisa bastante fuerte y esperamos hacerlo esta vez. Motagua viene con muy buen ánimo y en esta instancia pisa fuerte”, advirtió Diego. Y el técnico azul tiene razón. Esta será la vigésimacuarta (24) ocasión en que ambos equipos capitalinos se enfrentarán en un cruce de eliminación directa.

De las 23 choques anteriores, Motagua terminó festejando en 17 oportunidades y Olimpia en apenas 6.

Uno de los 23 cruces fue para definir al campeón debido a un empate en puntos (70/71), otro para determinar al ganador de una pentagonal (90/91), 12 fueron de semifinal y 9 de final.

“Sabemos cómo hacerles daño”

Salvo cuatro semis y dos finales, todas las demás series se decantaron a favor de las águilas (incluidas 7 finales).

“Motagua en las finales pisa fuerte, hay una estadística. Esperamos pisar fuerte y hacer una buena final de liguilla”, enfatizó Vazquez, quien desafiará a un Olimpia al que no le ha podido ganar en esta temporada.

El equipo de Pedro Troglio ganó dos y empató uno en los choques en que se vio las caras con su archirrival. Ese dato incluye el duelo de Liga Concacaf en el que el León eliminó 2-0 al Mimado en los cuartos de final.

“Nos genera mucha confianza porque no perdimos, pero no se vive del pasado y hoy será una linda oportunidad para seguir acrecentando esa racha. Estos son los partidos que uno quiere jugar”, afirmó el veloz volante olimpista, Marvin la Flecha Bernárdez.

Sin público, pero con toda su historia, el Nacional de la capital albergará una nueva edición del clásico capitalino.

“Motagua viene jugando bien y tenemos que tapar el juego por las bandas, que es el fuerte de ellos; sabemos cómo hacerles daño”, dijo la Flecha antes de cerrar: “Voy a tratar de ser el mejor Marvin Bernárdez de este torneo para ayudar al equipo y llegar a la finalísima”...

