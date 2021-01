Doris Rodríguez se defiende del caso de coimas: Soy la víctima y Marvin lo hizo con mala intención  

EL PARAÍSO, HONDURAS.-Doris Rodríguez, la mujer vinculada al escándalo de coimas y extorsión en el Registro Nacional de las Personas (RNP), negó haber exigido 12 mil lempiras mensuales para ceder su cargo como coordinadora del proyecto Identifícate en El Paraíso.



"Es completamente falso, los audios fueron hechos con mala atención", dijo durante una entrevista en HCH.

Según el audio que divulgó Marvin Mirra, y que circula en redes sociales, Doris estaba originalmente propuesta para el cargo de coordinadora departamental del proyecto Identifícate, pero debido a que el comisionado Óscar Rivera prefirió a Mirra ella exigió dinero a cambio de ceder.

"Yo sabía de esos audios, Francisco Paz (extinto diputado de Libre) me lo comentó antes de morir. -Dijo- que existían estos audios en los que esta persona amenazaba que sino le firmaban contrato, él sacaba estos audios", se defendió Doris.



Agregó que "hay negociaciones internas, pero son cuestiones de partido, entonces no tenía porque perjudicar de esta manera".

+Escuche el audio del escandaloso pago de coimas en el RNP

Tenía derecho

Doris explicó que el problema inició cuando ella y Marvin Mirra compitieron por la coordinación del proyecto Identifícate del Partido Libertad y Refundación (Libre) en la zona oriental. Aunque ambos obtuvieron los mejores puntajes, Mirra se quedó con el puesto.



"Yo competí para coordinadora del partido, no era que me ponían de dedo, yo vengo reclamando mi derecho, es un derecho que yo lo gané con exámenes. Nosotros en Libre tenemos claro que no estamos para actos de corrupción ni nada de eso, jamás me prestaría para eso", detalló.



"Yo salgo como la mala de la película, pero yo soy la víctima y ese señor Marvin Mirra lo hizo todo de manera malintencionada", recriminó.

ADEMÁS: CNE regresa censo al RNP para que corrija traslados de electores



"Eso es chantaje, lástima que no tengo los mensajes de Francisco donde me dijo la verdad, donde me decía que él no sabía que yo había pasado hasta que le entregara los comprobantes", sostuvo.



"En su momento los voy a hacer públicos para que la gente que cree que es él la víctima se entere que es una persona que lo hace todo intencional", finalizó.

Por su parte, el comisionado Rivera alegó su inocencia y dijo estar dispuesto a que lo investigue incluso la Fiscalía porque quiere limpiar su nombre.