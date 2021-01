Samantha, hermana de Meghan Markle, revelará "verdades ocultas" en polémico libro

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Samantha Markle ha sido un dolor de cabeza para Meghan desde que hizo pública su relación con el príncipe Harry.



En las últimas horas, la mujer que sufrió de violencia doméstica hace unas semanas reveló que ya no atacará a su hermana a través de la televisión o los tabloides británicos sino que publicará su propio libro con todas las "verdades ocultas" de la duquesa.



Samantha anunció que la primera parte se hará pública el próximo 17 de enero y se llamará The Diary of Princess Pushy´s Sister Part 1.



Tras el anuncio, el libro parece tener un buen número de ventas, o al menos eso dejan ver las reservas en tiendas digitales.

"Las cosas no siempre son como parecen" o "La verdad es aún más extraña que la ficción" son algunas de las frases que ha empleado Samantha, quien se define en la contraportada del libro como "autora, guionista y consejera".



Trasciende que el libro está lleno de ataques, reproches y teorías sobre la forma en que Meghan abandonó a su familia paterna para unirse a la familia real de Inglaterra.



Samantha anunció que ya planea el segundo libro al que pretende llamar "Shadows of the Duchess".