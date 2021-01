En febrero inicia matrícula en el sistema educativo; no descartan pilotajes presenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A partir del 1 de febrero iniciará el proceso de matrícula en el sistema educativo nacional.



Esta vez, los padres de familia, tutores o encargados que no tengan el acta de nacimiento del estudiante podrán realizar la matrícula, pues el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, explicó que la meta es que todos los niños y adolescentes reciban el pan del saber.



Por otra parte, el funcionario explicó que en este momento retornar a la modalidad presencial no es una opción, pues los contagios de covid-19 siguen aumentando en el país.

"Tenemos que arrancar este año escolar en febrero, bajo el mismo esquema 'Te Queremos Estudiando en Casa', porque no tenemos condiciones, por el nivel de contagio que hay”, aseguró.



Sin embargo, adelantó que se ha considerado realizar pequeños pilotajes con grupos seleccionados de alumnos, para evaluar si es factible regresar a la modalidad presencial en algunos sectores de Honduras.



"El pilotaje es parte de la estrategia, esperamos tener aprobación del Sinager que nos permita realizar pilotajes en algunas zonas del país donde no han habido contagios, para entender si es factible, o no, ir abriendo las escuelas", explicó el ministro de Educación.

Mientras eso ocurre, Bueso dice que para combatir el tema de la desigualdad que impera en el país, donde el Internet solo llega al 35% de la población, "nosotros abriremos una gama de oportunidades a través de la televisión, la radio, y compañías de cable a nivel nacional", aseveró.



Para quienes aún así no cuentan con las herramientas necesarias, el titular del ente educativo dijo que se continuarán distribuyendo textos y materiales autodidácticos para cumplir con la meta de superar las expectativas de formación en los niños y jóvenes de Honduras.

