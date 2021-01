¿Conviene plantearse metas a corto plazo en año nuevo, pero con pandemia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas personas en todo el mundo recibieron el 2021 con la esperanza de que sea un año mejor que el 2020, el cual pasará a la historia por estar marcado por la aparición de la pandemia del coronavirus, sumada a eventos históricos que parecían de pesadilla.

Sin duda alguna la irrupción del covid-19 de manera inesperada dejó inconclusos muchos objetivos que muchos se habían propuesto cumplir en el 2020, dejando en espera viajes, bodas, graduaciones, mudanzas y demás proyectos de vida.

Ahora, con más certezas pero siempre prevaleciendo las dudas, comienza el 2021, año en el que es inevitable renovar las esperanzas más allá de que continúe la situación difícil por la pandemia, la cual no impide que muchas personas sientan que pueden dejar atrás lo vivido y cambiar la página para creer en que lo mejor está por venir.

¿Qué tan recomendable es fijar metas en el corto plazo?

2021 comienza con muchas restricciones por la pandemia en todo el mundo y puede llegar a existir un momento en el que lo que precise sea “salir de la crisis” y el momento de volver a la normalidad, por lo que quizás sea más saludable y menos estresante plantearse objetivos o metas asumiendo la posibilidad de modificarlas a medida vaya avanzando el año tomando en cuenta el contexto actual.

Ante todo esto es importante considerar que en el mundo actual y en el contexto en el cual toca vivir la mejor manera de cumplir las metas que nos proponemos, es tratar de ajustar esas metas a nuestra realidad y posibilidades.

Según expertos en psicología, para encarar este nuevo año y la vida en general se necesitan tres elementos fundamentales: intención, atención y actitud.

Intención

Intención tomando conciencia de nosotros mismos, de nuestros proyectos e invitándonos deliberadamente una y otra vez a ser conscientes de esas metas y esos valores que queremos encarnar en acciones concretas.

Atención

Prestar atención, tomando registro de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones físicas y de nuestras circunstancias. Registrar los pensamientos nos ayudará a identificar todos aquellos diálogos internos en los que muchas veces nos decimos que no podremos lograr lo que nos proponemos.

Actitud

Un punto muy importante es la actitud, la cual es referida al modo en que nos vinculamos con todo lo que suceda en nuestras vidas.

Existen siete actitudes y cualidades que serán nuestras aliadas en este proceso: no juzgar las cosas positivas o negativas, la aceptación de lo que sea que está ocurriendo en nuestras vidas, dejar ir aprendiendo a no apegarnos a situaciones, tener paciencia y no forzar una mente principiante y por último tener confianza en la vida y en nosotros mismos.

Es así que el hecho de tener expectativas y objetivos para el año nuevo es muy importante para sostener la idea de proyecto, porque es la proyección de uno mismo en un futuro en otras condiciones y con logros.