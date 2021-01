"Estamos valorando si traemos a alguien", dice Simeone

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó este sábado que está valorando junto al club si "traemos a alguien o no" para reforzar la delantera tras la salida de Diego Costa.



"Siempre hablamos con el club en consecuencia de lo que el equipo necesita y estamos valorando si traemos a alguien o no", dijo Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del domingo contra Alavés.

"Lo irán sabiendo con el correr de los días, pero la dirección deportiva está trabajando en consecuencia de si puede venir uno o no es necesario que venga nadie", añadió el técnico rojiblanco.



Costa y el Atlético de Madrid llegaron el 29 de diciembre a un acuerdo para rescindir el contrato del hispano-brasileño, que finalizaba contrato en junio de 2021, después que el delantero solicitara su desvinculación del club por motivos personales.



Simeone tampoco quiso aclarar si en caso de algún fichaje se apuntaría más a la delantera o al lateral, debido a la sanción de diez semanas que debe cumplir el inglés Kieran Trippier.



"Si tiene que suceder algo se enterarán", dijo Simeone a los periodistas.

El técnico rojiblanco volvió a alabar a Luis Suárez, cuyas prestaciones han ayudado a afianzar al Atlético de Madrid como líder del campeonato español.



Simeone consideró que no sería correcto hacer comparaciones con los delanteros que han pasado por el club colchonero, pero "sí valorarlo como el futbolista que está transmitiendo exactamente lo que la hablamos la primera vez que hablamos por teléfono".



"Ojalá pueda mantener la regularidad, es un jugador muy importante para nosotros por su jerarquía, su fortaleza y, obviamente, su contundencia", concluyó.

