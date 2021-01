Esdras Laínez, el militar que pasó de la fama en Tik Tok por su baile a un final trágico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que las Fuerzas Armadas de Honduras le dieron baja deshonrosa (a mediados de mayo anterior) a Esdras Samuel Laínez, la vida del exmilitar dejó de ser normal, pasando de lo ignoto a ser tendencia en redes sociales.



A veces los cambios sientan para bien. A veces no. Lo que parecía un video más (como muchos otros) en TikTok por un usuario muy modesto en cuanto a seguidores y me gusta, terminó en el frenesí o ímpetu de las audiencias en el mundo digital.



Esdras Laínez, de 22 años, protagonizó el anterior 13 de mayo un clip de un minuto de duración bailando la canción "Tra, tra, tra..." del cantante del género playero Ricardo García Ortiz, mejor conocido como "Don Chezina" mientras hacía su servicio con su indumentaria militar en la oficina de la Secretaría de Defensa.



Su interpretación, que se viralizó por los movimientos audaces e inconscientes de las consecuencias, terminó en un corte marcial por parte de la cúpula de la entidad militar varios días después del hecho.



La institución castrense emitió una circular en la que prohibió a todos los oficiales publicar videos en la red social TikTok.



Aunque en el comunicado no mencionaron directamente a Laínez, durante declaraciones a la prensa, los portavoces de la institución de defensa revelaron que el video fue la razón de su despido, y argumentaron que el deber de los oficiales es nunca soltar su fusil asignado.



"Somos una institución seria y disciplinada que nos basamos en principios. Las Fuerzas Armadas no es una academia de baile", dijo en aquel momento el portavoz de la institución, Yuri Chávez. "Esta es una falta grave y es objeto de una baja deshonrosa", puntualizó.

Apoyo cibernético

Fuera de las Fuerzas Armadas, el vigor de los miles de dedos que tocan la pantalla de un celular o las teclas de una computadora y las voces silenciosas de las palabras en la web, propiciaron que se desencadenaran múltiples ayudas al joven que, mientras trabajó en las FF AA, ayudó a subsistir a su familia.



Aparte de la popularidad que alcanzó gracias (en parte) a los medios de comunicación, Esdras Laínez obtuvo una motocicleta y lo impensando: un trabajo en el grupo "Solidaridad" del congresista nacionalista, David Chávez.



"Solidaridad es lo que ocupa al pueblo hondureño y la humanidad entera con esta pandemia. El hambre no conoce bandera política", dijo en el pasado el precandidato a alcalde de la capital por el Movimiento Unidad y Esperanza.



Además, según relató antes el político, el exmilitar, en su nuevo trabajo, no sería limitado en sus dotes de baile, al contrario, "cuando el grupo esté desanimado, él es el encargado de levantarlos bailando".



Pero las voces inconformes de las redes sociales, que funcionan como un mundo aparte, pedían el reintegro de Esdras Laínez, y fue él mismo quien expresó que no quería ser parte nuevamente de las Fuerzas Armadas para evitar ser objeto de burla.



Las noticias de nuevos bailes de Esdras Laínez siguieron, él se mantenía en las tendencias de las redes, es más, hasta otras personas particulares y personalidades empezaron a también protagonizar los movimientos del exmilitar.



El clímax fue tanto que "Don Chezina" reaccionó a la baja deshonrosa de Esdras Laínez: "Esperamos que recupere su trabajo". Pero no ocurrió así. Al cantante le sirvió que Esdras Laínez bailara su canción para nuevamente ser escuchada.



Mientras Honduras experimentaba el desconfiamiento, subían los casos de covid, la capacidad hospitalaria era cada vez menor, aumento de desempleos, desplome de la economía, entre otras casas, las novedades del famoso Esdras Laínez empezaron a quemarse como la tusa.



La vida de Esdras Laínez empezó a ser más normal, como antes de bailar para TikTok. Sus problemas ya eran más terrenales: peleas con su pareja Nicoll se agravaron, hasta que determinaron que la relación no daba para más.



Pero mientras ocurría todo eso, las masas mantenían las imágenes consecuentes del baile de Esdras. No obstante, el hombre joven, se carcomía en problemas que solo él y su familia conocían.



Cómo 2020 fue un año caracterizado porque ocurrió casi de todo, como la muerte de Maradona y Koby Bryant, hasta la paralización del mundo, solo faltaba que noticias de Esdras Laínez volvieran a retumbar.



Cuando se pensaba en la dicho: "No hay mal que por bien no venga" en cuanto a la vida de Esdras Laínez, la fatalidad llegó sigilosa, entrometida entre las fiestas de Fin de Año para marcar esta época para siempre.



Esdras Laínez, el del famoso baile, el exmilitar, el hombre de 22 años que ya era padre, murió la noche del miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la capital de Honduras.



De acuerdo con las informaciones, fue arrollado por un vehículo en la colonia Miramontes. Posteriormente llegó al Hospital Escuela luego de sufrir un accidente en el barrio El Guanacaste, sin embargo, al ver que no era atendido escapó y minutos después se informó sobre su muerte.

El conductor del vehículo que atropelló al exmilitar Esdras Samuel Laínez fue dejado en libertad el jueves debido a que la Fiscalía asegura no tuvo responsabilidad real en el accidente de tránsito ocurrido el miércoles.

"Se llevaron a cabo las indagaciones y se presentó el caso ante la Fiscalía, luego se determinó que el peatón tuvo la responsabilidad", manifestó Albani Herrera, subinspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Esdras Laínez murió el miércoles en la noche.



Versiones

La muerte de Esdras Laínez ha sacado a la luz pública los problemas entre la expareja y la familia de la víctima. También se han generado varias versiones sobre su muerte.



"El amor de Nicolle me lo llevó a la tumba", expresó la madre de la víctima. "A ella (Nicolle, su exnovia) no la quiero volver a ver, ni muerta", agregó.



"Mi hermana me contó que él (Esdras) le había dicho que quería que una rastra lo aplastara. Y cómo se cumplió el deseo de él", recordó.



Por su parte, Nicolle, la exnovia, aseveró que ella no incidió en el supuesto suicidio de Esdras Laínez, teoría que ha surgido en las últimas horas a causa de la catástrofe.



"Yo no tengo nada que ver con eso. Él (Esdras Laínez) sabe que yo ya no lo quería, solo éramos amigos. Terminamos así porque teníamos muchas peleas y ya no se podía seguir con eso", comentó.



En tanto, el resto de la familia de Esdras Laínez lamento que no pudo cumplir con ansiado anhelo: conocer al cantante "Don Chezina".



"Él me dijo que un día iba a viajar para poderlo conocer. Desde pequeño él es fanático de esa música, siempre le gustó la música de él", reveló su progenitora.

La mamá de Esdras Laínez, junto a su esposo e hijo, llora desconsoladamente en el funeral de su primogénito. Foto: Estalin Irías.







Según pudo conocer EL HERALDO, en las próximas horas de este 31 de diciembre, el cuerpo de Esdras Laínez, el famoso tiktoker será enterrado en en la comunidad de San José camino a Soroguara.

