El sentido mensaje de "Don Chezina" tras la muerte de Esdras Laínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Conmocionado reaccionó el cantante estadounidense "Don Chezina" tras enterarse de la muerte de Esdras Samuel Laínez, el exmilitar que se hizo viral tras bailar su éxito musical Tra tra.



El artista compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram con la leyenda: "Honduras está de luto, Esdras. E.P.D (En paz descanse)".



En la misma incluyó un mensaje, donde recordó el trágico año que ha pasado por la muerte de personas muy cercanas.

"No lo puedo creer, este año 2020 me sigue sorprendiendo; se me va mi Madrina Gollin, se despide Tito Rojas y ahora Esdras. Pido Fortaleza para nuestras familias y seres queridos", escribió Don Chezina.



En sus historias de Instagram, Ricardo García Ortiz, nombre de pila del artista, también reposteó el video donde salía bailando Esdras, el mismo por el que fue dado con baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras en mayo de este año.





Sueño de Esdras

En una entrevista, María Santos Berríos, madre del exmilitar, aseguró que su hijo tenía el sueño de viajar para conocer en persona al cantante.



"'Yo quiero ver si me vuelvo a comunicar con Chezina, porque yo quiero ir a conocerlo'. Él se quedó con esos deseos de ir a conocer a Chezina, porque él siempre fue fanático a la música de él, la música vieja de "Don Chezina", manifestó.

El joven de 21 años de edad murió la noche del miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la colonia Miramontes en la capital de Honduras.



Versiones preliminares establecen que el exmilitar llegó al Hospital Escuela tras sufrir un accidente en el barrio El Guanacaste de Tegucigalpa, sin embargo, al ver que no era atendido en el máximo centro asistencial se escapó y minutos después se informó sobre su muerte.

