Mamá de Esdras: "El sueño de él era conocer a Don Chezina... se quedó con ese deseo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sueño de Esdras era conocer al cantante de reguetón "Don Chezina", expresó entre lágrimas María Santos Berríos, madre del exmilitar que falleció atropellado la noche del miércoles en Tegucigalpa.



Santos Berríos explicó que su vástago pasaba depresión luego de que su pareja sentimental le pagara mal con uno de sus sobrinos.

"Levántate, levántate, ora mucho, no estés triste porque yo estoy contigo", dijo la mujer que le decía a su hijo que luchaba con la depresión.



"Yo lo escuchaba en el cuarto diciendo: 'Padre, yo cómo hago con este dolor que siento'", reveló la progenitora de Esdras, mientras se quebraba en llanto a la par del féretro donde descansan los restos mortales de su hijo.



Berríos describió a su retoño, quien se hizo viral por bailar playero en un video de TikTok, que este "era un muchacho entusiasta, simpático, humilde. Él llegaba bailando, me abrazaba".

Asimismo, reveló que su hijo le había contado que su sueño era conocer al cantante de reguetón Ricardo García Ortiz, más conocido por su nombre artístico "Don Chezina".



"'Yo quiero ver si me vuelvo a comunicar con Chezina, porque yo quiero ir a conocerlo'. Él se quedó con esos deseos de ir a conocer a Chezina, porque él siempre fue fanático a la música de él, la música vieja de "Don Chezina", manifestó.



Vale recordar que Don Chezina publicó, en su Instagram, el video de Esdras Laínez bailando su canción "Tra Tra Tra". En el mismo, el artista le mostró su apoyo por haber recibido una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.



El cuerpo del joven está siendo velado en la casa de su abuela, ubicada en la comunidad de Santa Cruz de Soroguara en el departamento de Francisco Morazán. El mismo será sepultado mañana en el cementerio de la comunidad.

