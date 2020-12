Emilio Estefan se vacuna en Miami en medio del frenesí por inmunizarse en Florida

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El productor musical Emilio Estefan se vacunó este miércoles en Miami, como parte de las decenas de miles de personas mayores de 65 años que comenzaron a inmunizarse contra el coronavirus esta semana en Florida, el estado con la mayor proporción de jubilados de Estados Unidos.



Desde el lunes, decenas de miles de floridanos están inundando las líneas telefónicas de los centros de salud que comenzaron a vacunar a los mayores de 65 años, quienes representan cerca del 20% (más de 4 millones) de la población.

VEA: Murió la primer actriz mexicana Josefina Echánove



Algunos hacen filas por horas esperando su turno, incluso durante la noche, según mostraron imágenes de televisión.



El hospital Jackson Health System, el mayor de Miami, anunció que espera vacunar a 10,000 de sus pacientes mayores de 65, además de los que enfrentan mayor riesgo si contraen el virus.



Este programa de vacunación masiva arrancó con la inoculación de Estefan, de 67 años, y de la leyenda de los Miami Dolphins Nat Moore, de 69.



"Creo que hay mucha información errónea", dijo Estefan en una conferencia de prensa en el Jackson Health, en defensa de la vacuna.



"La gente necesita saber que no podemos arriesgarnos", añadió el productor cubanoamericano, ícono de la "ciudad mágica".



Al norte de Miami, en Fort Lauderdale, el hospital Broward Health anunció que ya no tiene más horarios disponibles hasta febrero.



Mientras tanto, en el centro del estado, el condado de Orange --donde está Orlando-- anunció el martes en un comunicado que en las 24 horas transcurridas desde el lunes unas 30,000 personas habían agendado citas.



Con esto, añadió, la ciudad llegó al límite de su capacidad de vacunación hasta nuevo aviso.

ADEMÁS: Salma Hayek despide 2020 en deslumbrantes trajes de baño y al natural



El gobernador, Ron DeSantis, pidió paciencia en una conferencia este miércoles en un vecindario para jubilados.



"El suministro de la vacuna contra el covid es limitado", dijo. "No tenemos suficientes vacunas disponibles para los más de 4 millones de personas mayores de 65. Ya llegaremos allí".



Pero, después de casi un año de confinamiento, en especial para los mayores y los más vulnerables, la espera se hace larga.



"No veo la hora de ver a mis nietos. No veo la hora de abrazarlos. Ha sido mucho tiempo", dijo Candice Seltzer, una jubilada que se acababa de vacunar, al canal CNN.



Más de 175,000 personas se han vacunado en Florida, de acuerdo al Departamento de Salud.



Desde que empezó a distribuirse la vacuna de Pfizer, el 14 de diciembre, y una semana después la de Moderna, los primeros en inocularse fueron los trabajadores de la salud y los residentes de las casas de ancianos.



La semana pasada, DeSantis extendió el derecho a la vacunación a todos los mayores de 65 años y a los pacientes con condiciones críticas.

LEA TAMBIÉN: El hijo de Harry y Meghan revela su 'acento estadounidense' en un podcast



Este miércoles, Florida alcanzó 1,3 millones de casos de coronavirus y un total de 21,546 fallecidos.