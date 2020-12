Educación planifica campaña de inserción en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una campaña que permita la inserción de los estudiantes al sistema educativo hondureño mediante procesos flexibles en el 2021 iniciará la Secretaría de Educación.



“El próximo año iniciamos con una campaña de motivación y procesos flexibles de ingreso, que no limite a nadie insertarse al sistema educativo”, expresó la viceministra de Educación, Gloria Menjívar.

En el mes de febrero de 2021 se seguirá con el reforzamiento, nivelación y aplicación de una evaluación diagnóstica integral de los aprendizajes. “Seguimos con un currículo priorizado y estrategias de evaluación formativas, monitoreando a la vez el nivel de riesgo y las formas de entrega del servicio educativo”, explicó.



Las modalidades que pueden ser de manera no presencial o a distancia se desarrollarán mediante material impreso, de autoaprendizaje, correo electrónico, televisión, radio, teléfono, internet y videoconferencia.



“De manera semipresencial; un mínimo de horas de tutoría presencial y el resto del tiempo estudio independiente, con apoyo de recursos tradicionales o electrónicos como la radio, la televisión y la internet”, detalló.



“De manera presencial puede ser donde no tenemos forma de comunicarnos con nuestros educandos, en aquellos lugares donde no hay acceso a los medios de comunicación”, dijo la funcionaria.



Expresó que “podemos hacer interacción en espacio y tiempo real durante días y horas predefinidos con antelación en lugares abiertos y con las medidas de bioseguridad”.

