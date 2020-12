El hijo de Harry y Meghan revela su "acento estadounidense" en un podcast

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Archie, el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, fue escuchado hablando por primera vez este martes, cuando la pareja lanzó su primer podcast, y los medios británicos destacaron su acento "estadounidense".



En el audio Archie, nacido en mayo de 2019, se ríe y desea a los oyentes "Feliz Año Nuevo" en el debut de la pareja en la plataforma Spotify.



La especialista en realeza del periódico Daily Mail, Rebecca English, afirmó en Twitter que el niño "tiene mucho acento estadounidense", mientras que el tabloide The Sun aseguró también que "Baby Archie tiene acento estadounidense".

La aparición de Archie, de 18 meses, se produce después de que la pareja haya iniciado acciones legales contra medios de comunicación por supuestas violaciones a su privacidad, al tiempo que revelan aspectos de su vida privada en formas que pueden controlar.



A principios de este mes Markle llegó a un acuerdo en un caso contra una agencia de noticias que tomó fotografías de ella y Archie en un parque canadiense.

En noviembre, la ex actriz estadounidense escribió un artículo para The New York Times en el que revelaba que sufrió un aborto del que habría sido el segundo bebé de la pareja.



Desde que la pareja abandonó sus obligaciones como parte de la familia real y se mudó a California lanzaron varias empresas creativas, incluido un acuerdo con Netflix.