Austeridad y planificación serán claves para el 2021 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La austeridad económica y la planificación serán fundamentales para encarar el 2021, a juzgar por los eventos de 2020, de acuerdo con el reverendo Mario Fumero. El líder religioso de 79 años, originario de Cuba, hace una serie de reflexiones sobre el ambiente que rodea un nuevo año precedido de una tragedia humana. A continuación el diálogo con EL HERALDO.

De lo que ha ocurrido este año, ¿qué debemos tomar en cuenta para mejorar el año que viene?

Una de las lecciones más importantes que vamos a tener que enfrentar es que la gente que vive amontonada en las ciudades que vuelva al campo. El futuro de Honduras está en el campo, Honduras tiene tierra. Hay que retornar a la tierra a cuidar los bosques. Debemos hacer una economía de austeridad, pensando que los tiempos que se avecinan no son halagüeños. Yo tengo un dicho: “vale más prepararnos para lo peor aunque ocurra lo mejor. Lo malo es prepararnos para lo mejor y que nos ocurra lo peor”.

Entonces, ¿la clave es planificar el próximo año con mucha inteligencia tomando en cuenta todo lo que ha pasado en este 2020?

Austeridad económica, planificación, tratar de vivir un poco más sencillo, aceptar el reto de volver al campo, los que lo puedan hacer y pensar seriamente que el peligro mayor que nos dejarán los huracanes y el coronavirus y la corrupción política que vive Honduras, lo que nos va a dejar es una gran hambruna. Y no lo digo yo, porque si yo te hablo científicamente hablando, según las Naciones Unidas y los científicos, el futuro es sombrío. Pero si te hablo bíblicamente, proféticamente, el futuro es terrible. Si nosotros somos sabios y vivimos con austeridad, planificamos bien nuestras vidas, de acuerdo con la realidad vamos a entender que los tiempos que se avecinan son tiempos muy peligrosos. Esto se aplica para todos.

¿Qué debe hacer el gobierno en el manejo del presupuesto?

El Estado, el gobierno, tiene que reducir sus presupuestos de burocracia, invertir más en los aspectos productivos y de salud. Una de las grandes realidades de coronavirus es que solo mata a los que no tienen condiciones físicas saludables. Tenemos que tomar medidas para aprender a convivir con la crisis económica, con el coronavirus y tristemente con la corrupción en este año político que va a comenzar.

¿Qué reflexiones se hace de esa cantidad de gente que fue víctima del coronavirus?

Ha sido una tragedia muy grande, hay muchas personas que perdieron a sus seres queridos, a todos nos va a llegar el día, no somos eternos, aceptar la muerte es difícil y máxime en las condiciones del coronavirus. Pero, para mí, lo más doloroso de esta pandemia no es que la gente se muera, es la forma en que se mueren y la triste realidad de no tener a un ser querido al lado ni poder hablar con la familia.

