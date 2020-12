La MLS sueña con la "ilusión" de Messi de jugar en Estados Unidos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un día después de que Lionel Messi expresara su ilusión de jugar en un futuro en Estados Unidos, la liga de fútbol norteamericana (MLS) le respondió al astro argentino que siempre tendrá las puertas abiertas en la competición.



"Por aquí siempre serás bienvenido Leo", dijo la MLS en un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado por una de las declaraciones de Messi sobre la liga.

Messi, que en agosto manifestó su deseo de dejar el FC Barcelona pero después aceptó seguir esta temporada, dijo el domingo en una entrevista televisiva que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro inmediato.



"No sé qué puede pasar. Ahora estoy centrado en estos seis meses", aseguró a la cadena española La Sexta el argentino, cuyo contrato con el Barcelona termina el 30 de junio de 2021 y le permite negociar con otros clubes a partir del 1 de enero.



A sus 33 años, el seis veces ganador del Balón de Oro no se pronunció sobre el posible interés de grandes clubes europeos como el París Saint-Germain o el Manchester City por hacerse con sus servicios.



Sin embargo, preguntado sobre si piensa salir de Barcelona, Messi mostró su deseo de poder jugar o vivir en Estados Unidos en un futuro indeterminado.



"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", afirmó 'La Pulga'.

Miami de Beckham y New York

Las declaraciones de Messi reavivaron las especulaciones sobre los equipos que podrían llegar a atraer al argentino.

Entre las escuadras siempre mencionadas está el Inter Miami, copropiedad del ex jugador inglés David Beckham, que ya ha demostrado su capacidad de reclutar a grandes nombres del fútbol mundial como el argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, ambos llegados en los últimos meses procedentes de la Juventus.



Beckham, quien fue durante seis temporadas una estrella en Estados Unidos con el LA Galaxy, y los otros propietarios del Inter han insistido en que aspiran a atraer a Miami a grandes estrellas del fútbol mundial y han lanzado importantes ofertas.



Según medios locales, el Inter trató recientemente de fichar al delantero Luis Suárez, gran amigo de Messi y excompañero en el FC Barcelona, antes de el charrúa se decantara por jugar en el Atlético de Madrid.



A pesar de las contrataciones de Higuaín, Matuidi y el internacional mexicano Rodolfo Pizarro, el Inter cayó en el repechaje para entrar a los playoffs en su primera temporada en la MLS.



Otra de las opciones para 'La Pulga' en la liga norteamericana podría ser el New York City, que pertenece al mismo grupo empresarial que el Manchester City (City Football Group) y donde ya militó su excompañero en el Barcelona David Villa.



Según reportó en agosto ESPN, el Manchester City estaba estudiando plantearle a Messi un contrato de larga duración por el cual jugaría tres temporadas en el club inglés y luego terminaría su carrera con dos años más en el New York City.

