¿Médico recibió dos veces la vacuna contra el covid en Argentina?, ¿Qué pasó?

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Argentina comenzó a aplicar este martes la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, sin embargo, un "error" de dos funcionario levantó la polémica y las dudas entre las personas.



Todo comenzó cuando la vicegobernadora riojana Florencia López y el ministro de salud provincial Juan Carlos Vergara publicaron varias imágenes en sus cuentas oficiales para darle tranquilidad a los pobladores.

LEA TAMBIÉN: Kamala Harris recibe vacuna contra covid-19 y envía mensaje ante las cámaras



No obstante, lo anterior en vez de tranquilizar, provocó preocupación, ya que ambos funcionarios subieron fotos donde aparece un médico recibiendo "dos veces la vacuna".



En la primera imagen, el doctor es atendido por una enfermera, que parece aplicarle la inyeción en el brazo derecho; pero en la seguda aparece el mismo galeano, aplicándose la dosis en el otro brazo y con otro enfermero.



Uno de los usuarios se percató del "error" y escribió: “Yo que ustedes tendría más cuidado, vacunan dos veces a la misma persona. O no están vacunando a ninguna”.



Esto hizo que la imagen se volviera viral, lo que provocó que Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del Hospital Vera Barros, quien aparece en las fotografías, saliera a aclarar la situación.



“Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces . Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación. Y para mayor comodidad de la prensa se decidió el cambio de lugar y el cambio de brazo”.



“El enfermero siguió vacunando su linea, por eso el cambio de personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones”, agregó.

LE PUEDE INTERESAR: Argentina comienza vacunación contra el covid-19 con la Sputnik V



Fernández trabajó en el hospital con los infectados desde el inicio de la pandemia. De hecho, reveló que se contagió hace cuatro meses pero nunca presentó ningún síntoma.

Vacuna

Argentina lanzó este martes su campaña de vacunación contra el covid-19 con la aplicación de la Sputnik V, y se convirtió en el tercer país del mundo en inocular a su población con el inmunizante del laboratorio ruso Gamaleya, después de Rusia y Bielorrusia.



La campaña se inició en forma simultánea en todo el país y tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud. Por ahora no abarca a los mayores de 60 años, mientras se espera la publicación de los ensayos clínicos en esa franja etaria.

ADEMÁS: Impresionantes videos: Así fue el potente sismo que devastó la capital de Croacia