Paris Saint-Germain despide a técnico Thomas Tuchel  

PARÍS, FRANCIA.- Paris Saint-Germain despidió el martes al técnico Thomas Tuchel, despejando la vía para la esperada contratación de argentino Mauricio Pochettino.



La confirmación del despido —apenas cuatro meses después que guió al PSG a la final de la Liga de Campeones — llega luego de días de reportes de que el alemán sería remplazado por Pochettino, el ex técnico de Tottenham. Sin embargo, el club no anunció de inmediato una nueva contratación.



"Me gustaría agradecerle a Thomas Tuchel y su equipo por todo lo que han traído al club", dijo el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi said. "Thomas ha puesto mucha energía y pasión en su trabajo y por supuesto vamos a recordar los buenos tiempos que compartimos".

Tuchel es el tercer técnico consecutivo despedido por el club, luego de Unai Emery y Laurent Blanc.



PSG venció a Estrasburgo 4-0 el miércoles, pero Tuchel tuvo que responder a preguntas tras el partido sobre comentarios que había hecho al canal deportivo alemán SPORT1.



Tuchel al parecer dijo que dirigir el PSG parecía más ser un político o un ministro de deporte, dado el nivel de dificultad, y que no recibía suficiente reconocimiento por llevar el club a su primera final de la Champions.



En su primera temporada al mando, PSG abrió con 14 victorias consecutivas en la liga, pero no pudo retener las dos copas nacionales y perdió una serie de partidos hacia al final. Fue eliminado además en octavos de final en la Liga de Campeones.

Pero la campaña pasada, Tuchel guió al PSG al título de la liga y los dos títulos de copas y a la final de la Champions, donde cayó 1-0 ante Bayern Múnich.



Este año, el PSG ha arrancado mal, con cuatro derrotas en la liga. El equipo falló ante sus principales rivales, perdiendo 1-0 en casa ante Lyon y Marsella y empatando 0-0 en casa de Lille. Perdió además dos de sus primeros tres partidos en la Champions, avanzó como primero de su grupo.

En total, Tuchel estuvo a cargo en 127 partidos, con 95 victorias, 12 empates y 20 derrotas.

Tuchel tuvo problemas con el director deportivo del PSG Leonardo, quien le criticó públicamente por comentarios que había hecho poco antes del fin del período de traspasos en octubre.

Tuchel dijo entonces que necesitaba refuerzos y que el club dejaba que se fuesen jugadores muy fácilmente, como el Edinson Cavani y el estelar defensor Thiago Silva. Sus contratos no fueron renovados y ambos están jugando en la liga Premier inglesa. El atacante Ángel di María se está acercando también al final de su contrato.

¿Es Pochettino el próximo técnico?

El argentino de 48 años jugó 95 partido para el PSG como defensor del 2001 al 2003 y es apreciado por los hinchas.

Tiene algo en común con Tuchel, habiendo sido despedido por Tottemham en noviembre del año pasado apenas meses tras haber llevado a los Spurs a la final de la Liga de Campeones. Dirigió Tottenham por cinco años.

Previamente, ayudó a Southampton a quedarse en la Premier.