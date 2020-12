"Le temo a una vejez prolongada": El día que Nasralla entrevistó a Armando Manzanero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Armando Manzanero se destacó por su amplia trayectoria en el mundo de la música, nació en México, pero su talento lo hizo reconocido en varios países del mundo.

El pasado lunes 28 de diciembre, la noticia de su muerte a causa del coronavirus enlutó a viejas y nuevas generaciones, que crecieron con su música cargada de romanticismo.

Una de las personas que decidió recordar de forma muy particular la vida del cantautor, que falleció a los 86 años, fue el presentador hondureño Salvador Nasralla, famoso por entrevistar a decenas de artistas de talla nacional e internacional.

A través de su cuenta de Facebook, Nasralla publicó un fragmento de una plática que sostuvo con Manzanero en su visita al Festival de Viña del Mar, en Chile. En el video se observa a Manzanero y a Nasralla sentados al aire libre, luciendo un estilo relajado.

El perspicaz hondureño aprovechó la oportunidad para consultarle a Manzanero "¿A qué le teme?", ante lo que respondió muy sereno y seguro: "A la única cosa que le temería en la vida es tener una vejez muy prolongada o una enfermedad que me hiciera irme de más o menos".

En la amena conversación, "El príncipe del romanticismo" también reveló algunos detalles que lo hacían sentirse inseguro en algún momento de su vida, pero con el paso de los años aprendió a aceptar.

"Yo tengo un tamaño que no es muy amado. Yo mido 1.54 metros, entonces no es un tamaño para ser un galán de cine, no fui un buen mozo, ni nada por el estilo. Las mujeres siempre fueron con sus esposos a escucharme cantar, no fueron a verme nunca", aseguró.

Aún así, Armando Manzanero quizá no era consciente de ello, pero fue dueño de un espíritu y una forma de ver la vida que enamoraban a muchas. Tanto así, que la entrevista con Nasralla también tuvo un momento de reflexión casi poético, que bien pudo haber formado parte de una de sus brillantes composiciones.

"Como mexicano me hubiera gustado vivir en la época de andar a caballo, donde todavía no existía tanto fax, tanto teléfono. Donde todavía existían cartas y el mundo era mucho más lento", reveló.

Ante el cuestionamiento del presentador hondureño de ¿por qué en esa época?, el compositor respondió haciendo alusión a ese sentimiento que marcó cada una de sus letras: El amor.



"Porque era mucho más romántico. Usted habla con su mujer ahora por teléfono y todas las palabras que dice se las lleva el viento, a menos que las grabe y en ese entonces, una carta contenía más cosas y era mucho más prolongado", concluyó.