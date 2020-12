Muere Tuck Tucker, dibujante de "Hey, Arnold!" y "Bob Esponja"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Series animadas como "Bob Esponja" y "Hey, Arnold!" marcaron a generaciones enteras, desde que Nickelodeon las lanzara al aire en 1961 y 1996, respectivamente.



Y a pesar de su auge, muy pocos se han llegado a preguntar quiénes están detrás de los dibujos de sus personajes favoritos.



Recientemente, se dio a conocer que Tuck Tucker, el dibujante de ambas series animadas, falleció el pasado 22 de diciembre del presente año, por causas no reveladas.

Su familia y excompañeros de labores escribieron sentidos mensajes de luto en sus redes sociales, como en el caso de Craig Bartlett, el creador de "Hey, Arnold!", quien a través de su cuenta de Instagram publicó varios dibujos del niño conocido como "Cabeza de balón", en honor a Tucker.



"Un gran amigo, un maestro delineante, un bromista incansable, un brillante narrador, el primero al que me acerqué cuando comencé "Hey, Arnold!", porque era el mejor chico de junta que había conocido", escribió Craig.

El equipo de "Bob Esponja" no se quedó atrás y el director del guión gráfico, Nick Lauer, escribió: "Anoche me enteré de que mi maestro de la universidad, Tuck Tucker, falleció. Era un hombre maravilloso, con un gran sentido del humor. Aprendí mucho de él".



Con la muerte de Tucker, el mundo del entretenimiento animado pierde a un elemento importante, pues durante su trayectoria también se destacó por trabajar en series clásicas como "The Simpson", "Rugrats", "La Sirenita" y "Ren & Stimpy".