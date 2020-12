Las tres noticias que sacudieron al mundo de los deportes en 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de un año atípico marcado por la pandemia del coronavirus, la cual interrumpió la actividad deportiva por unos meses, el 2020 dejó varias noticias que sin duda impactaron y sacudieron a los fanáticos en todo el mundo.

Desde enero hasta diciembre, el 2020 ha dejado muchos hechos que quedarán en nuestras memorias, como la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa América 2020 y la Eurocopa 2020, así como la inédita definición de la NBA, la Champions League o las mejores ligas del mundo, teniendo que disputarse en la notoria ausencia del público en las tribunas.

Pero si hubo eventos que sin duda sacudieron a los espectadores en todo el planeta fueron las fatídicas muertes de los legendarios Kobe Bryant y Diego Armando Maradona, acompañadas del estremecedor amago de salida del Barcelona que buscó Lionel Messi a finales de agosto.

Muerte de Kobe Bryant

El legendario exjugador de Los Ángeles Lakers de la NBA, Kobe Bryant, murió el pasado 26 de enero a los 41 años de edad en un fatídico accidente de helicóptero en donde también perdieron la vida su hija y ocho personas más que los acompañaban.

La muerte de Kobe Bryant conmocionó al mundo del deporte. Foto: AFP



Bryant y compañía se dirigían hacia Thousand Oaks para disputar un juego con la Mamba Academy, equipo que dirigía la leyenda, cuando a la altura de Calabasas, California, el helicóptero que los transportaba presentó una falla y se estrelló tras una caída de más de 100 metros de altura. No hubo ningún sobreviviente.

La muerte de Kobe Bryant y su hija de 13 años conmocionó al mundo del deporte de gran manera, pues el exnúmero 24 de los Lakers hace pocos días había acudido a un encuentro de su equipo en Los Ángeles.

Al conocerse la trágica noticia, Bryant recibió homenajes de figuras de otros deportes, como en el caso de Neymar, quien en un partido del PSG salió a calentar con una camiseta conmemorativa a él y posteriormente le dedicaría uno de sus goles.

La figura de Kobe Bryant en Los Ángeles estaba a la altura de muchas de las estrellas de Hollywood y siendo sin lugar a dudas una de las imágenes del deporte estadounidense, lo que desencadenó la solidaridad de la MLB, NHL y NFL.

Los actuales jugadores de los Lakers recibieron con una fuerte conmoción la noticia de la muerte del basquetbolista, siendo Lebron James uno de los más afectados.

Durante varios días el Staple Center fue un lugar en donde los fanáticos de los Lakers y del deporte en general rindieron homenaje a Kobe Bryant, hasta el momento de su último adiós en esa misma duela en donde protagonizó muchos momentos épicos.

Los fanáticos de los Lakers y del deporte en general acudieron al Staple Center a dejar varias ofrendas para la memoria de Kobe Bryant. Foto: AFP



Messi se quiso ir del Barcelona

El 25 de agosto en las oficinas del Barcelona se presentó una de las noticias que acaparó casi todas las miradas en el deporte mundial, pues el astro argentino Lionel Messi envió un burofax en donde le manifestaba a la directiva del club sus intenciones de marcharse del Barça.

Messi argumentaba que una cláusula de su contrato le permitía marcharse al final de la temporada 2019-2020. Foto: AFP



Luego de una mala temporada en donde el club catalán quedó segundo en La Liga, eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey y en donde queda para el recuerdo el humillante 8-2 que les propinó el Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions League, la “pulga”, que meses atrás manifestó su inconformidad con las decisiones tomadas por la directiva, hizo público su deseo de irse.

La noticia acaparó las portadas de todos los medios a nivel mundial y día a día iban surgiendo más detalles sobre la situación del argentino, en donde se indicaba que era cuestión de tiempo que terminara firmando por el Manchester City.

Sin embargo, el deseo de marcharse del club de Messi desencadenó una fuerte disputa con la directiva, la cual se mostró firme en el hecho de que Messi aún tenía contrato y no era válida ya la cláusula que le permitía rescindirlo a final de temporada.

Tras varios días de tensas negociaciones, el crack argentino incluso no se presentó a los primeros entrenamientos de la temporada, manteniendo en firme su postura de no seguir en el club en donde ha hecho toda su carrera futbolística.

A lo largo de la temporada la pulga no ocultó su inconformidad con la directiva catalana. Foto: AFP



Pasaron los días y la situación entre la directiva y el jugador no llegaba a un feliz acuerdo, por lo que la “Pulga”, el 4 de septiembre en una entrevista con el sitio Goal.com, terminó anunciando que se quedaría en el club, no sin antes mencionar su malestar con la directiva a quienes acusó de no tener palabra.

Recientemente el argentino ha revelado que es posible que continúe vestido de azulgrana durante unos años más aunque no dejó entrever si renovará antes de que expire su contrato a mediados de 2021.

La muerte de Diego Maradona

La tarde del 25 de noviembre Argentina y el mundo del fútbol en general recibieron la trágica noticia de la muerte de Diego Armando Maradona a causa de un paro cardiorrespiratorio en su residencia en la localidad de Tigre.

Maradona actualmente dirigía a Gimnasia de La Plata en el fútbol argentino. Foto: AFP



Maradona atravesaba un proceso de recuperación de una operación a la que se tuvo que someter tras detectársele un hematoma en su cabeza tan solo días después de celebrar su cumpleaños 60, por lo que el “genio del fútbol mundial” tuvo que ser intervenido de urgencia.

Tras la operación, el neurocirujano y médico personal del “Pelusa” anunció que la operación fue un éxito y que ahora el ídolo argentino debería someterse a un largo proceso de recuperación.

Sin embargo, Diego Maradona sufrió una descompensación mientras se recuperaba y minutos más tarde fue confirmado su fallecimiento.

Argentina y el mundo entero reaccionaron conmocionados ante la partida del campeón del mundo en México 1986, dedicándole sentidos mensajes y homenajes, siendo el del Napoli uno de los más notorios, pues la alcaldía de la ciudad de Nápoles cambió el nombre del mítico San Paolo a Diego Armando Maradona.

Una multitud acudió a la Casa Rosada para darle el último adiós a Maradona. Foto: AFP



El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que la última morada del Diego sería en la Casa Rosada y decretó tres días de duelo nacional. Al día siguiente las filas para despedir a la leyenda eran eternas, por lo que se generaron disturbios, los cuales obligaron a adelantar su sepelio a la para de la tumba de sus padres.