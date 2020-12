La goleada 7-0 que desató la bronca entre Vargas y Troglio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de la final de grupos entre Olimpia y Marathón, la cual dejó un resultado 1-0 favorable para los leones, pero que no les alcanzó para evitar que los verdes se llevaran el liderato de las vueltas, los entrenadores de ambos conjuntos, Pedro Troglio y Héctor Vargas tuvieron una fuerte discusión que desató una bronca.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro un molesto Pedro Troglio se refirió al incidente con el “León de Formosa”, pues este le recordó una goleada 7-0 que recibió mientras dirigía al Gimnasia de La Plata ante Estudiantes de La Plata en el clásico de esa ciudad en el 2006.

Cabe mencionar que, Vargas durante los años 80 desempeñó su carrera de futbolista en el “Pincharrata” y en medio del calor del apasionante duelo, no perdió la oportunidad para recordarle la paliza histórica que le propinó el equipo que en ese entonces era dirigido por Diego “Cholo” Simeone.

A Troglio no le sentó nada bien lo que le dijo el timonel de los verdolagas y ya “salido de sus casillas” le recordó a su compañero de profesión que hace más de un año el Santos Laguna de México le anotó 12 goles a su equipo en la edición 2019, de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El también exjugador de River Plate continuó hablando sobre lo sucedido con Vargas y dejó las siguientes palabras: “Basta de hablar de mí. Hablá de vos. Hablá de tu equipo, no hablés de mí. Me hace eso de que me comí siete goles, sí, es cierto, pero vos te comiste 12, es así el fútbol y te vas a comer 20 algún día y a lo mejor vas a perder una final”, puntualizó Troglio.

Por su parte Héctor Vargas no acudió a la rueda de prensa y mandó a su asistente Jorge Pineda a hablar ante los medios, a los cuales declaró que “Olimpia no fue un buen perdedor” y añadió que toda esa bronca armada en la cancha provocó que Jerry Bengtson le propinara un botellazo a Mathías Techera, zaguero central del Marathón.

