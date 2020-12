"No quiero seguir": la reacción de AMLO por la muerte de Armando Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no quería seguir con la usual conferencia de prensa matutina tras enterarse que Armando Manzaneros murió la madrugada de este lunes.



"Quiero informar un pérdida lamentable para el mundo artístico y para México. Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa", dijo con la voz triste.



"Vamos a recordarlo siempre con cariño", agregó mientras se reproducía una de las famosas canciones del cantautor.





LEA: El mundo lamenta la muerte del cantante Armando Manzanero



"Era de lo mejor del país, era un hombre sensible, también en lo social", declaró.



Visiblemente conmovido, AMLO contó una anécdota sobre el cantautor. "No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar una boda de un político de un país centroamericano, un país pobre y el que se casaba era un presidente y todo era lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró de que lo había contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo en contra de su voluntad, porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía a ese presidente el que se estuviere haciendo esa fiesta ostentosa, de tanto lujo que no sabía de qué se trataba, que pensaba que era una fiesta normal”.



“Cuando leí esa entrevista percibí como nunca el que Armando Manzanero era sensible, un hombre del pueblo”, finalizó.