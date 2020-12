Neymar desata polémica fiesta de Año Nuevo con cientos de invitados

SAO PAULO, BRASIL.-Una nueva polémica se desató en torno a Neymar, luego de que medios brasileños aseguraran que el astro del Paris-Saint-Germain (PSG) cerraría el año con una apoteósica fiesta en su mansión del litoral de Rio de Janeiro.



El columnista de espectáculos Leo Dias afirmó el fin de semana en el portal Metropoles que el delantero daría una fiesta para 500 personas que se prolongaría por varios días y recibiría a por lo menos cinco artistas nacionales.



El "Neymarpalooza", como fue bautizado por los internautas que fueron a las redes sociales a comentar las informaciones, fue negado por la asesoría de Neymar.



Brasil, el segundo país con mayor número de muertos por covid-19, atraviesa un agravamiento de la crisis sanitaria que ya deja más de 191,000 fallecidos y 7,4 millones de contagios.

En medio de la avalancha de críticas, una agencia local de eventos, Agencia Fábrica, afirmó en un comunicado que estaría a cargo de un "evento de fin de año en la región de la Costa Verde, en el estado de Rio de Janeiro, que recibirá aproximadamente 150 personas", sin mencionar al contratante de la fiesta.



"El evento se realiza cumpliendo todas las normas sanitarias determinadas por los órganos públicos", asegura.



La alcaldía de Mangaratiba, un pequeño municipio localizado en un balneario privilegiado de Rio de Janeiro a 130 km de la capital del estado, exhortó a sus 41,000 habitantes a no realizar celebraciones navideñas e instaló barreras sanitarias. "No tenemos ninguna información de esa fiesta", dijo este lunes el despacho a la AFP.



Neymar, oriundo del estado de Sao Paulo, acostumbra pasar sus vacaciones en su mansión en Mangaratiba.



El astro compró la mansión en 2016 y, según medios de comunicación, la propiedad se encuentra en un terreno de 10,000 m2, incluyendo helipuerto, canchas deportivas, spa, sauna, sala de masajes, gimnasio y áreas para comida y bebida.



En sus redes, el jugador de 28 años ha compartido fotos con sus padres, hermana e hijo, pero no se ha pronunciado sobre la supuesta celebración de año nuevo. Los comentarios a sus posts fueron restringidos.

