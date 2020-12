"Potro" Gutiérrez, nuevo DT de Real España: "Vamos con todo y por todo"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El nuevo técnico del Real España, Raúl "Potro" Gutiérrez, adelantó los planes que tiene con la Máquina y confirmó que ya sabe cuáles serán las bajas.



Durante un entrevista en la página de Facebook del equipo aurinegro, "Potro" se mostró contento y "orgulloso de pertenecer a Real España" y mencionó que "la afición quiere resultados. Vamos con todo y por todo".



El timonel llegará a Honduras el próximo 3 de enero para comenzar su primera experiencia como técnico de primera división.

Necesita un "killer"

A criterio del mexicano, al Real España le hizo falta contundencia en el pasado torneo, por eso ve como prioridad el fichaje de un verdadero “killer” -goleador-.



"Quiero jugadores que sean eficientes. También busco un central que llegue a compaginar con Allans Vargas y Getsel Montes. Ángel Tejeda y Rony Martínez no tuvieron tanta fortuna. Los equipos necesitan un gran central y un killer, eso es lo más urgente", dijo.



“Vamos a hacer un equipo con propuesta ofensiva, que sea protagonista. Que sea un equipo de acción y no de reacción. Me encanta el estilo de Pep Guardiola y el del Liverpool de Jurgen Klopp. La intención del equipo siempre será ganar”, declaró.

Sobre las bajas que se oficializarán antes de que comience la pretemporada, solo dejó claro que está buscando mejores soportes. Aunque no mencionó nombres, ya se habla del adiós de Pablo Pirez, Matías Soto, Santiago Correa, Delis Vargas, Ángel Tejeda y Rony Martínez.



"No lo creo (que sigan), al final creo que todos obtuvieron su oportunidad y los partidos que analicé creo que no fueron sus mejores jugadores, uno interpretaría otro tipo de jugador uruguayo, a Vargas no lo vi con ese liderazgo, estamos con la idea de encontrar ese soporte con jugadores como Montes", valoró.



"Me gustan los retos, cuando surgió la posibilidad de ir a Honduras me enfoqué en la historia del club. Es un equipo que tiene alcance, infraestructura buena. Miré partidos, y los dirigentes me han tratado de maravilla. A Real España le podemos sacar provecho. Si apretamos algunos tornillos este equipo será distinto. El equipo da para ilusionarnos", expresó.