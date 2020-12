Hondureño en Londres por nueva cepa: “Aquí todo está mal; no he sentido mucho cambio”

Haydi Carrasco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Reino Unido vive en carne propia lo que en diciembre Wuhan, en China, sufrió debido a la pandemia del covid-19. La única diferencia es que Inglaterra es víctima de una nueva cepa de la enfermedad, que los orilló a tomar nuevas medidas.

Londres, la capital de esa nación, es como la Wuhan de Inglaterra, la ciudad que se convirtió en el epicentro de la nueva variante del coronavirus, que tiene en zozobra a miles de personas, incluidos varios hondureños.

De acuerdo con Iván Romero Martínez, embajador de Honduras en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en ese lugar viven al menos de mil compatriotas, pero más de la mitad (unos 600) están en Londres.

Uno de ellos es Harold Isaac Borjas Vásquez, un joven hondureño-español, quien recientemente llegó a Londres con la idea de expandir sus oportunidades laborales, pero que con la nueva cepa está en una cuarentena obligatoria.

En diálogo con EL HERALDO, el compatriota, nacido en San Lorenzo, Valle, al sur de Honduras, contó que el pasado 21 de diciembre llegó a esa ciudad, pero que después de llenar un formulario y realizar su chequeo migratorio tuvo que dirigirse directamente al lugar donde debe pasar 10 días prácticamente encerrado.

Él decidió irse a un albergue, donde ya suma cuatro días desde que llegó a esa nación. La cuarentena es absoluta. La persona que ingresa no debe salir por nada. Las compras básicas (comida, medicamentos, etc.) las deben realizar terceros.

“Yo ahora no puedo salir, pero dicen que aquí todo está mal debido a la mutación que ha tenido el coronavirus. Yo no he sentido mucho cambio en la calle, no sé cómo era antes, pero hablo en el sentido que el gobierno no toma medidas con los ciudadanos”, dijo, haciendo referencia a lo que también vivió en España, su segunda patria.

Harold contó que en Inglaterra, especialmente en Londres, hay muchas personas que no portan mascarilla, medida que es obligatoria en países del sur de Europa y otras partes del mundo.

En Reino Unido solo es obligatorio en lugares cerrados, centros comerciales o en el transporte público. Lo que sí ocurre es que la movilidad se redujo, es decir que, son pocas las personas que andan en las calles.

En algunas zonas solo están abiertas las tiendas de primera necesidad.



Ángela Cruz, otra compatriota que reside en Reino Unido, indicó a EL HERALDO que solo están abiertos los negocios de “primera necesidad”.

La hondureña vive en Eastbourne, una ciudad ubicada a dos horas de la ciudad principal. “La situación está algo crítica por la nueva cepa que hay, pero en sitios como este no podemos ir a la capital, que es Londres; han cerrado esas vías”, dijo.

"En mi trabajo a mi me preocupa infectar a los señores. También trabajo limpiando hoteles y apenas hay clientes en las habitaciones. Las medidas de seguridad son extremas, no se sirve comida en los hoteles", contó.

Medidas

Cuando se conoció sobre la nueva cepa en Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson, habló de un confinamiento más estricto y de reducir las reuniones de residentes, sobre todo en las celebraciones por Navidad. También mencionó el cierre de algunos negocios “no esenciales” (barberías, gimnasios, etc).

El contagio con la nueva variante es 70% superior, lo que obligó a más de una veintena de países a restringir los vuelos provenientes de Reino Unido.

Según medios internacionales, esta cepa fue descubierta en septiembre, pero fue hasta noviembre -cuando la cuarta parte de los casos en Londres eran por esta nueva variante- que las alertas se dispararon. Para diciembre los casos aumentaron casi dos tercios.

Actualmente en Reino Unido hay 2.2 millones de infectados y casi 70 mil muertes, de acuerdo con el sitio web Worldometers, que no especifica cuántos se contagiaron con la nueva cepa. Medios locales menciona que hasta el pasado 19 de diciembre eran más de 20 mil.

Algunas calles de Londres lucen completamente desoladas.



Las medidas en esa nación han sido cuestionadas y tildadas de “flojas”, pues el primer ministro planteó en su momento la “inmunización colectiva”, pero luego se vio obligado a retroceder cuando la Universidad Imperial College de Londres presentó un modelo matemático que visualizaba el incremento de muertes por la enfermedad.

¿Hay hondureños infectados?

El pasado lunes, el embajador de Honduras en Reino Unido aseguró que no tenían registros de connacionales infectados por la nueva cepa.

En diálogo con HRN, el diplomático sugirió a los hondureños estar en constante comunicación con ellos. “Los teléfonos y correos electrónicos de la embajada están a la disposición y sobre todo estamos pendientes de la evolución de cada uno de ellos”, mencionó.

Asimismo, dijo que los hondureños residentes en Londres son obedientes con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.

“Hoy hablamos de un Londres fantasma, prácticamente. Se encuentra el 90 por ciento paralizado, apenas están abiertas las tiendas de alimentación y emergencias”, describió.

Romero Martínez mostró preocupación por la nueva cepa, ya que es 70% más contagiosa que el virus descubierto en Wuhan, China, a finales de diciembre de 2019, pero alertó que todavía se está investigando sobre la variante que también mantiene en vilo a Honduras.