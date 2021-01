Movimiento de Loreley Fernández queda fuera de las elecciones primarias

El movimiento de Loreley por el Partido Nacional no fue inscrito.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El movimiento "Por una nueva Honduras", encabezado por Loreley Fernández, quedó fuera de las inscripciones del Partido Nacional de Honduras pese a que a última hora buscaba subsanar las inconsistencias detectadas en sus planillas, informó este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Aunque no se brindaron a detalle las inconsistencias, las autoridades ya habían advertido que si las corrientes no cumplían con los requisitos de inscripción consistentes en haber entregado planillas en la mitad más uno de los departamentos y municipios, el dos por ciento de firmas de respaldo y la paridad de género, no podrían participar en la contienda electoral.

Horas antes del sorteo de papeletas, la líder nacionalista había expresado en su cuenta de Facebook que "estamos confiando en Dios que el CNE es una institución correcta y podemos confiar la democracia de nuestro país en sus manos por eso nos esmeramos a participar con nuestro movimiento Por una nueva Honduras cumpliendo con todos los requisitos por lo que ya estaremos inscritos".

Esta fue la planilla presentada por Loreley.





Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDCH) también quedó fuera porque sus movimientos no cumplieron con los requisitos establecidos.

Inscritos dos movimientos del Partido Nacional

Las planillas de Nasry "Tito" Asfura y Mauricio Oliva sí fueron inscritas y podrán medirse en las primarias del 14 de marzo de 2021.

"Unidad y Esperanza" y "Juntos Podemos" fueron los dos movimientos que reunieron los requisitos mínimos que establece la Ley Electoral.

Asimismo, las nueve corrientes del Partido Libre y las del Partido Liberal de Honduras fueron aceptadas.

