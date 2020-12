¿Cuánto ha ganado Mariah Carey por All i want for Christmas is you?

Mariah siempre se vuelve tendencia en Navidad por su tema 'All i want for Christmas is you'. Foto: Instagram

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Uno de los himnos navideños desde hace 26 años es el tema de la famosa Mariah Carey All i want for Christmas is you. El tema es uno de los más escuchados en la época decembrina y la ha llevado a ganar millones de dólares.



Este 2020 no ha sido la excepción y una vez más llegó a la cima de la lista Hot 100 de Billboard luego de alcanzar 812 millones de reproducciones en Spotify.



El pegajoso tema fue lanzado originalmente en 1994 y fue incluido en la banda sonora de la película Love Actually que se estrenó en 2003.



Desde su estreno, según un estudio de The Economist, la cantante ha recibido más de 60 millones de dólares en regalías y es el single navideño más vendido de una intérprete femenina con más de 16 millones de copias.



Este 2020 el álbum Merry Christmas también resurgió y alcanzó el puesto número 10 en el Billboard 200. En noviembre de 2019, en vista de su 25 aniversario, Sony había reeditado una edición de lujo del disco con cuatro versiones de la canción.

¿Secreto detrás del éxito?

Muchos expertos aseguran que la clave del éxito de All i want for Christmas is you es el creciente uso de la tecnología y el cambio en los hábitos de los oyentes.



Además, de los 10 mejores sencillos de Billboard Holiday 100 este tema es una de las dos únicas canciones que tiene un video musical, por lo que se convierte en una opción más popular en YouTube.



También hay que considerar que Carey es muy activa en las redes sociales y siempre se le relaciona con Navidad.



El coautor del sencillo asegura que la melodía demasiado simplificada la hizo fácilmente aceptada para todo el mundo.