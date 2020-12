¿La nueva cepa del covid-19 puede llegar y extenderse en Honduras?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La nueva cepa del virus Sars-Cov-2 podría llegar a Honduras y extenderse por todo el territorio.

El genoma del covid-19 mutó y se detectó en el Reino Unido y ya se ha extendido por otros países de Europa y de África.

Sin embargo, la distancia no implica que Honduras y otros países de Centroamérica están a salvo de recibir casos de la nueva cepa.

“Probablemente esa cepa llegue al país en un momento determinado”, consideró la jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), de la Secretaría de Salud, Mitzi Castro.

Esto se debe a que el país recibe vuelos directos de España y podría venir alguien con la nueva cepa, pese a los controles migratorios y sanitarios.

La microbióloga manifestó que el virus puede ir mutando en diferentes países.

A su vez, dijo que es un comportamiento esperado que los virus muten como ocurre con el de la influenza. Por esa razón, cada año se hace una nueva vacuna para la influenza para el tipo de cepa que circula en esa temporada.

Científicos que han analizado el genotipo de la variación del virus señalan que es un 70 por ciento más contagioso, pero no ha reflejado ser más mortal.

En Londres, Inglaterra, la población está confinada por el surgimiento de esa cepa altamente contagiosa.

El HERALDO conoció que son alrededor de 1,000 hondureños los que residen en Inglaterra y hasta el momento ninguno ha sido afectado, según las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.

Las mutaciones que se producen es en el gen que codifica la proteína espiga del virus, que usa para acoplarse y entrar en las células humanas.

En otros países se han identificado otras variaciones, pero no han sido tan severas.

Castro manifestó que será la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que defina los criterios para identificar la nueva cepa viral.

Modificación

El médico internista Omar Videa señaló que las vacunas que se han desarrollado contra el covid-19 van a tener que pasar por una modificación ante esta nueva variante.

Mientras tanto, Honduras experimenta un elevado repunte de casos de coronavirus.

Las autoridades sanitarias registran 117,190 casos acumulados de la enfermedad viral.

Un total de 3,034 personas han perdido la batalla en los hospitales públicos y privados, mientras que otros en sus casas. No obstante, 54,304 pacientes lograron vencer al virus.

La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, aseguró que cuentan con todos los insumos para procesar hasta 5,000 pruebas diagnósticas diarias, pero la población no quiere hacerse un hisopado. La galena lamentó que las personas solo quieren la prueba rápida que no es muy efectiva y no sirve para diagnosticar covid-19.

Ante el riesgo de que la nueva cepa viral ingrese al país recomendó a la gente seguir usando las medidas de bioseguridad para evitar enfermarse.

Pavón explicó que el LNV ha pasado por un proceso de mantenimiento por eso se ha reducido la cantidad de muestras procesadas, pero esperan retomar el proceso en las próximas horas.

