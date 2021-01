Sangriento crimen de hermanas en Reitoca y el acostumbrado silencio de las autoridades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesinato a sangre fría de dos hermanas en Reitoca, Francisco Morazán, no parece ser suficiente para llamar la atención de las autoridades y comenzar una investigación que ayude a dar con los autores.



Sus cuerpos quedaron tendidos sobre una calle de tierra, uno muy cerca del otro. La escena era dantesca y pese a que la violencia-desafortunadamente- ya es parte del día a día en Honduras, el hecho logró conmocionar a muchos pobladores, más no causó lo mismo en las autoridades pues no se han pronunciado siquiera en uno de los que ellos llaman "comunicados de prensa".



Beybi Yojana Osorto Zelaya de 25 años de edad y Nelis Yoselinda Osorto Zelaya de 20 años se conducían en horas por la tarde en la comunidad de El Guásimo del municipio de Reitoca cuando fueron atacadas a disparos.



De acuerdo con sus familiares, ambas jóvenes salieron de su hogar para comprar hojas con las que se envuelven los tamales, una comida tradicional que se degusta en los hogares hondureños durante la Navidad.

Beybi Yojana Osorto es una de las víctimas.







“Ellas iban a comprar para los nacatamales, entonces fueron a comprar a Reitoca y se vinieron en una mototaxi’, contó el desconsolado padre identificado como Juan Angel Osorto. Comentó, además, que el lugar donde las asesinaron “es solo”.



Piden investigación



Y pese a que el dolor es grande y la pérdida es irrecuperable, Osorto pide a las autoridades que se investigue este crimen que le arrebató a sus dos hijas en plena temporada navideña.



“Pedimos a las autoridades que investiguen bien el caso y que esto no se quede impune, para eso está la ley”, destacó. “Allí donde las mataron es solo. Es un callejón, no había nadie”, aseguró.



Un sospechoso



Mientras que, un agente de la Policía Nacional asignado al municipio de Alubarén, identificado solo con el nombre de Isaac, se ha convertido en el principal sospechoso de asesinar a las hermanas Beybi Yojana Osorto Zelaya de 25 años de edad y Nelis Yoselinda Osorto Zelaya de 20 años.



El esposo de Beybi Yojana Osorto que no se identificó por seguridad aseguró que “el policía que es originario de Talanga y que está asignado a la posta de Alubarén, agredía a Nelis Yoselinda y le decía que si no le prestaba atención la iba a matar”.



“El policía estaba enamorado de Nelis Yoselinda y ella no le prestaba atención” reiteró el esposo de Beybi Yojana Osorto con quien procreó un niño de dos años de edad.



No obstante esta versión no ha sido esclarecida por las autoridades y tampoco hay avances de algunas hipótesis o versiones que la institución policial haya recabado, dejando el mal sabor de que este doble asesinato puede ser simplemente uno más en las estadísticas que quedan en la impunidad, frías... como los mismos números.





Crudas estadísticas

Cabe mencionar que según estimaciones 2020 realizadas por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) cada 16 horas muere una mujer en Honduras, en circunstancias violentas.



Los departamentos y ciudades que más incidencia en muerte de mujeres registran son el Distrito Central, en Francisco Morazán, San Pedro Sula y Choloma, en Cortés, y La Ceiba, en el departamento de Atlántida.



En parte se debe a que son las ciudades con más violencia generalizada, pero también porque tienen las mayores concentraciones de población en el territorio nacional.



Por su parte a organizaciones como Naciones Unidas dice preocuparle la "violencia" de la que son víctimas las mujeres en Honduras y la impunidad en que quedan los casos. "Es necesario que el Gobierno incluya, en la política de seguridad, la problemática de violencia que viven las mujeres".



Para la ONU es "preocupante" que la mayor parte de estos casos quedan en la impunidad, por lo que solicita a las autoridades hondureñas que "aceleren" la investigación.