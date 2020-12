Doctora Ligia Ramos: En Honduras ya "no hay toque de queda"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actual fiscal del Colegio de Médicos de Honduras, la doctora Ligia Ramos, aseguró que en Honduras ya no se aplica un toque de queda real para la población.



“Realmente no hay un control, no hay un toque de queda, la gente anda a cualquier hora, eso de las 10 de la noche, a las 5 de la mañana no es cierto. Que vengan a suspender toque de queda no tiene lógica porque ni siquiera hay toque de queda”, dijo en una entrevista al noticiero Centro de Noticias de GoTv.

A continuación las declaraciones de la galena:







Ramos reaccionó a las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciadas en cadena nacional, que consisten en la vigencia del toque de queda en un horario comprendido entre las 10:00 pm y las 05:00 am, a excepción del 25 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021.



De igual forma, Sinager indicó que, como parte de las prohibiciones, no se permitirán celebraciones en lugares públicos y anunció operativos en establecimientos comerciales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



A pesar del incansable llamado a la población para que acaten el distanciamiento social y otras medidas de bioseguridad, algunos expertos condenan la notoria irresponsabilidad por parte de un sin número de ciudadanos al acudir a lugares que no necesariamente son de primera necesidad.

Lea además: ¿Podrá entrar la nueva cepa del covid-19 a Honduras?

Libre circulación

En las últimas semanas, las imágenes y los videos de lugares abarrotados de personas, sin medidas de protección, son elocuentes.

No obstante, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO se dio a la tarea de verificar el caso de manera más exacta. Para ello, utilizamos la herramienta que Google lanzó en abril de este año para monitorear la movilidad de las personas durante la pandemia.

Con información de 130 países, los datos muestran la variación registrada en la cantidad de visitas a ciertos lugares, como supermercados y parques, en cada región geográfica, utilizando como valor de referencia el período entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020 (antes de la pandemia y la cuarentena).

EL HERALDO obtuvo los datos que el reporte de Google manejaba hasta el 12 de abril en Honduras y los comparó con el informe más reciente, correspondiente al 18 de diciembre. También analizamos el comportamiento histórico a lo largo de este año.

La diferencia es notoria en todas las categorías: mientras que en abril la afluencia a lugares de ocio y recreación había disminuido un 84%, ahora ese porcentaje tan solo es de un 21%. Un cambio notable.

Esta categoría incluye lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines, indica Google.



De igual forma, la visita a parques, playas públicas, sitios deportivos y plazas había caído un 65% en abril (muy pronunciado el descenso); a mediados de diciembre solo había un 13% de diferencia con respecto al valor base.

Aglomeraciones por la fiebre de Navidad

El reporte también aporta datos reveladores como el aumento de la circulación de cara a las fiestas de Navidad.

Por ejemplo, en abril, la circulación en tiendas de alimentos y farmacias decayó un 68% comparado al movimiento en enero. En diciembre, más bien tuvo un crecimiento del 6% con respecto al valor base.

El informe de la empresa tecnológica detalla que todavía se hace teletrabajo, pero no como antes: la afluencia a estos lugares aumentó en 47 puntos porcentuales.

Los siguientes gráficos, elaborados a partir de los datos de Google, evidencian el cambio en los patrones de movimiento.

¿Cómo celebrar en Navidad y Año Nuevo?

La Mesa Multisectorial realizó un llamado a la población para mantener -y hasta intensificar- las medidas de bioseguridad, incluso recomienda celebrar las fiestas con el menor número posible de personas.



“El llamado completamente es actuar con responsabilidad con toda nuestra familia, nosotros mandamos una referencia de que no pasen de diez familiares en un seno familiar y que mantengan ventilación”, recomendó Francis Contreras, portavoz de Sinager.

De interés: ¿Qué tan expuesto estoy al covid en la iglesia?



Asimismo, enfatizó en que hoy “todos somos sospechosos”, por lo tanto, es importante que aun en familia se mantengan los protocolos de bioseguridad, ya que “es la única forma en que se pueda erradicar los contagios”.



Para ser más específicos, las fiestas deberían celebrarse en el núcleo familiar inmediato y, en caso de recibir visitas, no deberían exceder las 10 personas.



EL HERALDO elaboró una guía para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo no acaben en un rebrote de casos. Para ello, establecimos varios escenarios, llegando a la conclusión que lo mejor es reunirse la menor cantidad posible de familiares, en un espacio ventilado y no por mucho tiempo.

Conclusión

La declaración de la doctora Ligia Ramos, sobre que en Honduras ya “no hay toque de queda” por lo que no tendría sentido una hipotética suspensión, es Verdadero.



La observación se ratifica no solo en las imágenes y los videos que presentan los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, sino también por herramientas de geolocalización y monitoreo de movilidad, como la plataforma de Google.

En las gráficas se visualiza el cambio de circulación de las personas en diferentes puntos, como centros de trabajo y residenciales, con respecto a valores obtenidos antes de la pandemia y el confinamiento.



Incluso, en zonas no relacionadas con insumos o servicios de primera necesidad, como centros de ocio y entretenimiento.