Viuda de Pablo Escobar narra cómo fue que terminaron en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-“Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar”, es el nombre del libro de Victoria Eugenia Henao, la viuda del capo. En el escrito narra los duros momentos que vivió luego tras la muerte del "patrón del mal".



“A las tres de la mañana del 24 de diciembre de 1994 entramos al Hotel Bauen Suite (...) en el corazón de Buenos Aires. (...). El sitio me pareció desolador y oscuro”, recuerda la señora, ahora de 59 años.

VEA: Las fotos más inéditas del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria



La viuda de Pablo Escobar revivió el viaje que los llevó hasta "su nuevo hogar" en Buenos Aires: "Después de la muerte de Pablo, ningún país del mundo nos quería recibir. Todas las puertas estaban cerradas para la viuda de Pablo Escobar. El único que aceptó recibirnos fue Mozambique, y para allá arranqué con mis hijos".



La familia viajó al sur de África, donde aseguran, "las condiciones de vida eran desalentadoras, no había posibilidad para la educación de mis hijos, iba al mercado, pero no podía comprar casi nada pues el régimen controlaba todo. Si queríamos pensar en universidad, allá la morgue es la universidad de medicina. Yo no sabía qué hacer hasta que Sebastián, mi hijo, que tenía entonces 16 años, me dijo: mamá o nos vamos de aquí o yo me suicido”.

ADEMÁS: Las revelaciones del hombre que pasó 24 horas con el cadáver de Pablo Escobar



Desesperada por las condiciones del país, la familia volvió a subirse a un avión con rumbo esta vez a Argentina.

“Allá se podía entrar como turista por tres meses y las cosas se fueron desarrollando por sí solas. Llegamos a las 5 de la mañana del 24 de diciembre y estamos viviendo aquí desde hace 26 años”.

+Hijo de Pablo Escobar revela a cuántas personas mató su padre