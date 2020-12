Matan a niño de 9 años en San Miguelito, Intibucá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuerpo sin vida de un niño de 9 años ingresó la mañana de este lunes a la morgue del Ministerio Público de la capital de Honduras luego de haber muerto de forma violenta en San Miguelito, La Esperanza, Intibucá.



Hasta el momento se desconoce la identidad del menor que murió luego de recibir impactos de bala.



Sus familiares, que se encuentran a las afueras de Medicina Forense aseguran desconocer quién o por qué le habrían asesinado al pequeño.

Asimismo, dijeron que cuando llegaron al lugar donde había ocurrido el incidente el menor ya había muerto. Aseguran que no tenían enemigos porque han sido personas trabajadoras.



Las dudas embargan a la familia porque no saben cómo ocurrieron los hechos y hasta el momento las autoridades no les han dicho nada sobre tener pistas de lo que sucedió con el menor.